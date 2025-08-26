  1. استانها
۶۹ پروژه عمرانی جهاد کشاورزی در استان سمنان افتتاح می‌شود

سمنان- مدیر آب و خاک اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان از افتتاح ۶۹ پروژه عمرانی طی هفته دولت در استان خبر داد و گفت: هدف از این طرح‌ها تقویت تولید و مدیریت بهینه منابع آبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهینی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه طی هفته دولت ۶۹ پروژه عمرانی به بهره برداری می‌رسد، ابراز داشت: این طرح‌ها برای تمامی هشت شهرستان استان سمنان برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: برای افتتاح این پروژه‌ها اعتباری معادل ۷۲۳ میلیارد ریال با هدف بهبود کیفیت و تقویت تولید در استان سمنان هزینه شده است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه برای مدیریت بهینه منابع آبی در بهره برداری این طرح‌ها تلاش می‌شود، ابراز داشت: افزایش بهره وری آب و خاک در این طرح‌ها مد نظر قرار دارد.

شاهینی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها راهی برای ارتقا زیر ساخت‌های کشاورزی و خروج از کشت به روش سنتی است، تصریح کرد: افزایش تاب آوری بخش کشاورزی استان برابر تعزیرات اقلیمی در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه دیگر مزیت این طرح‌ها توسعه پایدار روستاها است، افزود: با افتتاح این طرح‌ها ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش کشاورزی استان سمنان دنبال می‌شود.

