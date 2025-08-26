  1. استانها
  2. قم
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۸

زمین چمن مصنوعی پردیسان قم افتتاح شد

زمین چمن مصنوعی پردیسان قم افتتاح شد

قم – زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی پردیسان با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار قم و جمعی از مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح این پروژه ورزشی بعدازظهر سه شنبه همزمان با هفته دولت و روز کارمند با حضور حیدری معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، جمعی از مسئولان و علاقمندان به ورزش برگزار شد.

زمین چمن مصنوعی پردیسان با زیربنای ۲ هزار و ۴۵۶ متر مربع و با اعتباری بیش از ۱۰۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی ملی احداث شده است.

سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق مختلف شهر اظهار کرد: بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سطح سلامت عمومی در منطقه پردیسان ایفا کند.

وی افزود: با توجه به تراکم جمعیتی و استقبال گسترده جوانان از رشته فوتبال در این منطقه، اجرای چنین پروژه‌هایی به‌طور مستقیم به بهبود شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی کمک خواهد کرد.

گفتنی است این طرح در چارچوب برنامه‌های عمرانی دولت در حوزه ورزش و جوانان به بهره‌برداری رسیده و از امروز در اختیار ورزش‌دوستان و علاقه‌مندان به فوتبال قرار دارد.

کد خبر 6571717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها