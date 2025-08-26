زمین چمن مصنوعی پردیسان قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح این پروژه ورزشی بعدازظهر سه شنبه همزمان با هفته دولت و روز کارمند با حضور حیدری معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، جمعی از مسئولان و علاقمندان به ورزش برگزار شد.
زمین چمن مصنوعی پردیسان با زیربنای ۲ هزار و ۴۵۶ متر مربع و با اعتباری بیش از ۱۰۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی ملی احداث شده است.
سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق مختلف شهر اظهار کرد: بهرهبرداری از این پروژه میتواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سطح سلامت عمومی در منطقه پردیسان ایفا کند.
وی افزود: با توجه به تراکم جمعیتی و استقبال گسترده جوانان از رشته فوتبال در این منطقه، اجرای چنین پروژههایی بهطور مستقیم به بهبود شاخصهای فرهنگی و اجتماعی کمک خواهد کرد.
گفتنی است این طرح در چارچوب برنامههای عمرانی دولت در حوزه ورزش و جوانان به بهرهبرداری رسیده و از امروز در اختیار ورزشدوستان و علاقهمندان به فوتبال قرار دارد.
نظر شما