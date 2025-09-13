فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در هفته دولت سال جاری اظهار کرد: در این ایام در شهرستان پاوه شاهد افتتاح و کلنگزنی ۶۹ پروژه در حوزههای مختلف از جمله عمرانی، صنعتی و گردشگری بودیم که مجموع اعتبارات آنها به بیش از ۱۸۳ میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: اجرای این پروژهها علاوه بر ارتقای شاخصهای توسعه در پاوه، موجب ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، رونق اقتصادی و ارتقای سطح رفاه مردم خواهد شد.
به گفته وی، شهرستان پاوه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای بینظیر در حوزه گردشگری، نیازمند توجه ویژه به توسعه زیرساختها است و اجرای این پروژهها بخشی از نیازهای اساسی مردم را پاسخ خواهد داد.
فرماندار پاوه با تاکید بر نگاه متوازن دولت در توسعه مناطق مختلف استان کرمانشاه تصریح کرد: بخشی از پروژههای افتتاح شده شامل طرحهای زیربنایی و عمرانی در حوزه راهسازی، تأمین آب، برقرسانی و خدمات شهری بوده و بخش دیگری نیز به پروژههای گردشگری و سرمایهگذاری صنعتی اختصاص یافته است.
الماسی ادامه داد: در کنار پروژههای افتتاحی، تعدادی پروژه کلنگزنی نیز در دست اقدام قرار گرفته که در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی خواهند شد و تکمیل آنها میتواند تحولی چشمگیر در ارتقای سطح خدماترسانی به مردم منطقه ایجاد کند.
وی یادآور شد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای ارائه دستاوردهای نظام و خدمات دولت به مردم است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد توسعه متوازن و پایدار در تمامی بخشهای شهرستان پاوه باشیم.
نظر شما