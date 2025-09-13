  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۳۴

افتتاح و کلنگ‌زنی ۶۹ پروژه با اعتبار ۱۸۳ میلیارد تومان در پاوه

کرمانشاه- فرماندار پاوه، از افتتاح و کلنگ‌زنی ۶۹ پروژه عمرانی، صنعتی و گردشگری با اعتباری بالغ بر ۱۸۳ میلیارد تومان در هفته دولت امسال خبر داد.

فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در هفته دولت سال جاری اظهار کرد: در این ایام در شهرستان پاوه شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی ۶۹ پروژه در حوزه‌های مختلف از جمله عمرانی، صنعتی و گردشگری بودیم که مجموع اعتبارات آن‌ها به بیش از ۱۸۳ میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای شاخص‌های توسعه در پاوه، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، رونق اقتصادی و ارتقای سطح رفاه مردم خواهد شد.

به گفته وی، شهرستان پاوه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه گردشگری، نیازمند توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها است و اجرای این پروژه‌ها بخشی از نیازهای اساسی مردم را پاسخ خواهد داد.

فرماندار پاوه با تاکید بر نگاه متوازن دولت در توسعه مناطق مختلف استان کرمانشاه تصریح کرد: بخشی از پروژه‌های افتتاح شده شامل طرح‌های زیربنایی و عمرانی در حوزه راه‌سازی، تأمین آب، برق‌رسانی و خدمات شهری بوده و بخش دیگری نیز به پروژه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری صنعتی اختصاص یافته است.

الماسی ادامه داد: در کنار پروژه‌های افتتاحی، تعدادی پروژه کلنگ‌زنی نیز در دست اقدام قرار گرفته که در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی خواهند شد و تکمیل آن‌ها می‌تواند تحولی چشمگیر در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم منطقه ایجاد کند.

وی یادآور شد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای ارائه دستاوردهای نظام و خدمات دولت به مردم است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد توسعه متوازن و پایدار در تمامی بخش‌های شهرستان پاوه باشیم.

