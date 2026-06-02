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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

پیشرفت ۹۰ درصد بهسازی و روکش آسفالت محور گرمسار-نه حصار

پیشرفت ۹۰ درصد بهسازی و روکش آسفالت محور گرمسار-نه حصار

گرمسار- رئیس اداره راه های روستایی اداره کل راهداری استان سمنان از فاز انتهایی عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور گرمسار به نه حصار خبر داد و گفت: این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا جمال صبح سه شنبه در بازدید راه های روستایی گرمسار از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور گرمسار به نه حصار خبر داد و بیان کرد: این پروژه هم اکنون در مراحل انتهایی است.

وی طول این محور را ۱۴ کیلومتر عنوان کرد و توضیح داد: این پروژه هم اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس اداره راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با اشاره به اینکه فاز نخست این پروژه شش کیلومتر است، ادامه داد: برای این طرح ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

جمال اضافه کرد: فاز نخست این پروژه شامل عملیات تعریض و بهسازی مسیر، اجرای ۴۵ دستگاه ابنیه فنی، بستر سازی، خاک برداری و زیر سازی است.

وی اظهار داشت: فاز دوم پروژه شامل شش کیلومتر تعریض و بهسازی و روکش آسفالت و هشت کیلومتر روکش آسفالت از نوع اسلاری سیل است.

رئیس اداره راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان افزود: تکمیل این پروژه با هدف تسهیل تردد ساکنان منطقه و ارتقا ایمنی راه های روستایی در دست اجرا است.

کد مطلب 6847900

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