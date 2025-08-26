خسارتهای ۳ کسب و کار اینترنتی از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشست بررسی وضعیت کسبوکارهای اینترنتی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر با حضور نمایندگان پلتفرمهای «بیمه داتکام»، «هفت هشتاد»، «آچاره» و «با سلام» در ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
نمایندگان این کسبوکارها در این نشست بیان کردند: اختلال و قطعی گسترده اینترنت، حملات سایبری، اختلال GPS و محدودیت در دسترسی به سرویسهای گوگل، خسارتهای جدی به فعالیت آنها وارد کرده است.
بر اساس آمار ارائهشده، اپلیکیشن «آچاره» با کاهش ۷۰ درصدی سفارشها، پلتفرم «با سلام» با افت ۶۰ درصدی فروش و سامانه «هفت هشتاد» با تعطیلی کامل بخش گردشگری مواجه شدهاند.
با وجود این شرایط، برخی پلتفرمها در قالب کمپینهای همیاری و طرحهای بازسازی پس از جنگ به یاری جامعه شتافتند.
در این نشست پیشنهادهایی همچون اختصاص اینترنت پایدار در شرایط بحرانی، ارائه تسهیلات بانکی کمبهره، بستههای حمایتی، تبلیغات رایگان و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دولتی برای جبران خسارتها مطرح شد.
کارشناسان حاضر در جلسه تأکید کردند بحران اخیر، ضمن آشکار ساختن ضعف زیرساختهای داخلی و وابستگی به سرویسهای خارجی، نشان داد کسبوکارهای اینترنتی میتوانند نقشی مؤثر در تأمین نیازهای جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی در شرایط بحرانی ایفا کنند.
