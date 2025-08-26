به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، به پروژههای عمرانی قابل افتتاح در حوزههای راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۲۹ هزار و ۲۳۳ میلیارد ریال در هفته دولت به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی افزود: اجرای این پروژهها تأثیر چشمگیری در رونق اقتصادی، بهبود ارتباطات بین مناطق، کاهش هزینههای حمل و نقل، ارتقای ایمنی جادهای و در نهایت بهبود شرایط زندگی مردم خواهد داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در تشریح جزئیات بخش راه تصریح کرد: در این ایام ۱۹ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه با اعتباری معادل ۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال افتتاح میشود.
همچنین عملیات اجرایی پل شهباک در محور میناب–بشاگرد با چهار دهانه ۲۵ متری و سرمایهگذاری یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی آغاز خواهد شد.
سلحشور ادامه داد: در بخش مسکن نیز ۹۱۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن و ۱۳ پروژه محوطهسازی و نصب آسانسور با اعتباری حدود ۲ هزار و ۲۸ میلیارد ریال تکمیل و تحویل متقاضیان میشود.
وی با بیان اینکه این اقدامات گامی در مسیر توسعه پایدار استان به شمار میرود، خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این پروژهها موجب ارتقای خدمات عمومی و بهبود شرایط زیست شهری و روستایی در هرمزگان خواهد شد.
نظر شما