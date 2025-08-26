به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر سه شنبه از بهره‌برداری چندین پروژه مهم راهداری در پاکدشت همزمان با هفته دولت خبر داد و اجرای طرح تعریض و روکش آسفالت ۹ کیلومتر محور تیغاب را به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی در راستای ایمن‌سازی و پاسخگویی به مطالبات مردمی معرفی کرد.

حیدری در آئین افتتاح این پروژه‌ها با اشاره به اهمیت آنها، گفت: امروز مجموعه‌ای از پروژه‌های راهداری شهرستان به بهره‌برداری رسید که برخی از آنها جزو پروژه‌های مادر و زیرساختی پاکدشت به شمار می‌رود.

وی محور تیغاب را یکی از راه‌های اصلی و پرتردد شهرستان ذکر کرد که ارتباط پاکدشت با ورامین و پیشوا را برقرار می‌سازد و افزود: با توجه به حوادث و تصادفات متعدد گذشته، ایمن‌سازی این محور از مطالبات جدی مردم بود که خوشبختانه با اجرای طرح تعریض و روکش آسفالت، شرایط ایمنی و رفاه بیشتری برای شهروندان فراهم شده است.

فرماندار پاکدشت همچنین از افتتاح پروژه‌های راهداری در بخش شریف‌آباد خبر داد و اظهار داشت: در روستای عباس‌آباد لرنی پروژه‌ای به ارزش ۲ میلیارد تومان توسط بنیاد مسکن اجرا و افتتاح شد و در روستای حسین‌آباد قاجار نیز فاز نخست پروژه تعریض و روکش آسفالت جاده به بهره‌برداری رسید که فاز دوم آن تا اواسط مهرماه سال جاری تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: چندین پروژه دیگر در محورهای بین‌شهری مانند مسیر قوهه به قلعه‌نو، محور ارتباطی شهرستان قرچک و جاده جیتو در دست اجراست که پیمانکار راهداری در شهرستان مستقر بوده و این پروژه‌ها به صورت مرحله‌ای پیش می‌رود و تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

حیدری در پایان تاکید کرد: مجموعه اقدامات راهداری در سال جاری شرایط راه‌های شهرستان پاکدشت را نسبت به گذشته به طور چشمگیری بهبود خواهد بخشید و امیدواریم با تداوم این روند، ایمنی جاده‌ها و رفاه مردم بیش از پیش تأمین شود.