۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

بخش ویژه «ایران عزیز» در جشنواره شعر «خاوران»

جشنواره شعر «خاوران» در دو بخش آزاد و بخش ویژه «ایران عزیز» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره شعر «خاوران» در دو بخش آزاد و بخش ویژه «ایران عزیز» برگزار می‌شود.

این جشنواره در دو رده سنی زیر ۲۰ سال و بالای ۲۰ سال برگزار می‌شود و هر شرکت‌کننده می‌تواند دو شعر در بخش آزاد (تمامی قالب‌ها و موضوعات) و یک شعر در بخش ویژه «ایران عزیز» به دبیرخانه خاوران ارسال کند. همچنین اشعار نباید در جشنواره‌های دیگر شرکت داده یا در کتاب و مجموعه دیگری منتشر شده باشند.

مبلغ ۱۰ میلیون تومان، ۷ میلیون تومان و ۵ میلیون تومان به ترتیب برای برگزیدگان بالای ۲۰ سال، مبلغ ۷ میلیون تومان، ۵ میلیون تومان و ۳ میلیون تومان برای برگزیدگان زیر ۲۰ سال و دو جایزه ۱۰ میلیون تومانی به دو برگزیده در بخش ویژه جشنواره، اهدا می‌شود.

شاعران می‌توانند برای شرکت در این جشنواره، آثار خود را به نشانی https://survey.porsline.ir/s/DfgDHHcj ارسال کنند.

جواد شیخ الاسلامی

