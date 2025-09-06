به گزارش خبرنگار مهر، اتاق بین‌المللی نویسندگان و هنرمندان سیزارت با مدیریت لیلی آر. بایلون، موسس و مدیر عامل سیزارت اسپانیا، از تاریخ ۴ تا ۸ دسامبر ۲۰۲۵ در اسپانیا برگزار خواهد شد.

این رویداد بزرگ فرهنگی، ادبی و هنری، محلی برای همگرایی فرهنگ، ادبیات، هنر و اندیشه در فضایی برادرانه میان ملت‌ها است اسپانیا در این روزها میزبان شخصیت‌های برجسته‌ای از پنج قاره خواهد بود و این برنامه، سنت و نوآوری را در محیط‌هایی نمادین در هم خواهد آمیخت.

اجلاس سیزارت فرصتی ارزشمند برای نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان و مدیران فرهنگی است تا استعداد، دیدگاه و تعهد خود را به تعالی فرهنگی به اشتراک بگذارند همچنین، این اجلاس بستری برای شکل‌گیری همکاری‌های جدید بین‌المللی و پاسداشت ارزش‌های صلح، برادری و احترام به تنوع فرهنگی فراهم می‌سازد.

این جایزه معتبر جهانی که توسط سازمان بین‌المللی سیزارت جهانی برگزار می‌شود، از مهم‌ترین افتخارات فرهنگی جهان به شمار می‌آید و به شخصیت‌های فرهنگی، اندیشمندان و پژوهشگرانی اهدا می‌گردد که آثار و میراث آنان سهمی مهم در ارتقای فرهنگ و انسانیت در فراتر از مرزها داشته است.

فهرست نامزدهای بخش «پژوهش» در سال ۲۰۲۵:

عبدوکاخور کوسیم – تاجیکستان

حمید نظرخواه علیسرایی – ایران

بخیت روستموف – قزاقستان

فرانسیسکو هرِدیا – اسپانیا

ارنستو موآمبا – موزامبیک

مراسم رسمی اعطای جوایز در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۵ در اسپانیا برگزار خواهد شد.