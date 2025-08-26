به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحینژاد، بعد از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از افتتاح و بهرهبرداری ۲۷ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲,۵۰۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۸۰۰ نفر در هفته دولت خبر داد.
فاتحی نژاد اظهار داشت: این پروژهها در حوزههای مختلف عمرانی، ورزشی، آموزشی و صنعتی در شهرستان قدس به بهرهبرداری میرسند.
فرماندار شهرقدس در ادامه بیان داشت: از جمله این طرحها میتوان به دو استخر دوقلو، پارک خطی هشت هکتاری، ساختمان پزشکی قانونی، سردخانه سردآوران، دو واحد صنعتی تولیدی، مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز، زمین چمن دانشآموزی، مجموعه ورزشی دانشآموزی الغدیر، ایستگاه آتشنشانی کوی فرزان، فاز سوم خط انتقال پساب تصفیهخانه فاضلاب و پروژههای زیرساختی ادارات برق و آب اشاره کرد.
فاتحینژاد با اشاره به تأثیرات مثبت این پروژهها افزود: اجرای این طرحها علاوه بر ایجاد اشتغال برای ۸۰۰ نفر، خدمات قابل توجهی به شهروندان در حوزههای مختلف ارائه میدهد و نقش مهمی در توسعه پایدار شهرستان ایفا میکند.
وی در پایان از همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت بخش خصوصی قدردانی کرد و اظهار داشت: تعامل بیندستگاهی و حضور فعال بخش خصوصی، عامل اصلی موفقیت در اجرای این پروژهها بوده است.
