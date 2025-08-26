به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در همایش روز ملی صنعت و معدن که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار میشد، گفت: اگر دولت و لشکر و نظمی در کشور وجود دارد، به برکت تجارت و صنعت است. اگر صنعت نباشد موجودیت دولت به خطر میافتد.
وی افزود: در حال حاضر با مشکل ناترازی در آب و برق مواجه هستیم. در این خصوص از استادان دانشگاه نظرسنجی شده است که راهکار آن صرفهجویی در آب به میزان سالانه سه میلیارد متر مکعب است که باید انجام دهیم.
پزشکیان بیان کرد: با دستور و نوشتن نسخه نمیتوان مشکل آب را در کشور حل کرد لذا باید مجموعهای فعال در این حوزه به صورت تخصصی تلاش کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما در حال حاضر با تمام وجود در تلاش هستیم تا پنلهای خورشیدی به مدار تولید بیایند. چون اگر میخواستیم نیروگاه بسازیم چهار سال زمان میبرد تا آنها ساخته شوند و به مدار تولید وارد شوند.
وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا پنلهای خورشیدی را وارد مدار تولید کنیم چون هم دارای انرژی پاک است و هم آلودگی ایجاد نمیکند و هم با سرعت میتوانیم آن را ایجاد کنیم و هم به لحاظ اقتصادی و علمی، بهرهوری همان پنلها بیشتر و بهتر از راههای دیگر تولید برق است.
پزشکیان عنوان کرد: در این راه با تمام وجود در تلاش هستیم و صنعتگران و به خصوص شرکتهای بزرگ کمک کنند، پنلهای خورشیدی را برای خود احداث کنند.
وی ادامه داد: ما تا انرژی نداشته باشیم توسعه بیمعناست. مکرراً در دولت گفتم که برق و گاز صنعت را قطع نکنند، ولی با شرایطی مواجه بودیم که اگر در زمستان، این گاز قطع نمیشد، در تأمین گاز منازل هم دچار مشکل جدی داشتیم و نمیتوانستیم گاز آنها را تأمین کنیم.
به جای حل مشکل، مدیر را عوض میکنیم
رئیس جمهور با انتقاد از گسترش بیرویه شبکه گازرسانی در کشور، گفت: ما در مجلس تصمیم گرفتیم که به همه جا گازرسانی کنیم اما متأسفانه محاسبه نشد که چقدر گاز داریم و در زمان انتقال و عرضه آن، آیا میتوانیم تناسب را حفظ کنیم؟ توسعه شبکه گاز را انجام دادیم اما حالا گاز نداریم تا گاز این شبکه را تأمین کند.
وی ادامه داد: کسی نبود که بگوید این همه لوله گذاری برای چه انجام میگیرد؟ علت این امر آن است که ما به صورت جدا جدا و مجزا تصمیم گرفتیم و آن تیم و گروهی که باید بنشیند و تصمیم بگیرد، با هم هماهنگ نبودند و هر کس از دید خود نسخه نوشته است. باید بدانیم که ما کشور فقیری نیستیم به شرط آنکه سوخت گاز بنزین و وسایل نقلیه را درست مدیریت کنیم.
رئیسجمهور گفت: بد مصرف میکنیم و ما هم بد مدیریت میکنیم، بعد سیاستگذاری میکنیم، بدون آنکه با هم بنشینیم و مجموعه عوامل را بررسی کنیم و تصمیم بگیریم، نتیجهاش اینگونه شده است. حالا یکی میپرسد چرا اینگونه است؛ اینها بلد نیستند. ۴۷ سال است به خاطر اینکه مشکل وجود دارد، مدیر را عوض میکنیم. خب چرا نمیشود؟ مدیریت، علم، و تجربه است.
وی اظهار کرد: مدیر اشتباه میکند، بلند میشود و اصلاح میکند. وقتی اشتباه کرد، نباید او را کلهمعلق کنیم. اصلاً در درسهای مدیریتی میگویند اجرا کن، اشتباه کن؛ اگر اجرا نکنی، اشتباه هم نمیکنی. اما آن کسی که نظارت میکند، این اشتباه تو را میبیند، تو را آموزش میدهد، برائت دوره میگذارد تا اصلاح کنی.
پزشکیان ادامه داد: نه اینکه فردی که تجربه دارد یک اشتباه کرده را کنار بگذاریم و یک نفر صفر کیلومتری را بیاوریم. مدیریت را باید اصلاح کرد. کجا ما این مدیران را قرار دادیم که علم پیدا کنند، تجربه بیاموزند، اشتباهاتشان را جبران کنند و تبدیل شوند به افرادی که میتوانند تصمیم بگیرند و در جامعه نظر بدهند؟ این کار را نکردیم.
وی بیان کرد: نتیجه این روند ما را به اینجا رسانده است و همه ما در رابطه با این روند تا حدودی مقصریم.
فرونشستهای ۳۰ تا ۳۶ سانتیمتری زمین، هشدار جدی برای شهرهاست
رئیسجمهور گفت: ما اگر تعادل را به هم بزنیم، سیلی خواهیم خورد. محیط زیست، آب، هوا و جایی که در آن زندگی میکنیم، همه در معرض تهدید هستند. اکثر شهرهای ما با پدیده فرونشست مواجهاند. فرونشست دو تا سه سانتیمتری نیازمند جلسههای اورژانسی است، در حالی که ما امروز با فرونشستهای ۳۰، ۳۵ و ۳۶ سانتیمتری مواجه هستیم. زمین فرو مینشیند و ذخایر از بین میروند و دوباره بازنمیگردند. در چنین شرایطی معلوم نیست باید چه کار کنیم.
پزشکیان اظهار کرد: تمدن را بر اساس «چاه آب» توسعه داده و شهر را گسترش دادیم. حالا وقتی کسی میگوید باز هم چاه بزنیم، باید پرسید فردا وقتی این چاه تمام شد، چه میخواهیم بکنیم؟ یکی باید پاسخ دهد که برنامه چیست.
وی ادامه داد: اکنون قرار شده اساتید دانشگاه، نخبگان علمی، اقتصاددانان، مدیران، جامعهشناسان و متخصصان روابط اجتماعی کنار هم بنشینند و بررسی کنند که ما چگونه باید مدیریت کنیم و چه اقداماتی لازم است.
رئیسجمهور تصریح کرد: همانطور که من نمیتوانم یکباره در اینجا بگویم آب منطقهای را قطع میکنیم، نمیتوانیم تصمیمی بگیریم که مشکلات بزرگی ایجاد کند و بعد بگوییم باید این کار را میکردیم، لذا باید پیش از هر مداخله، به عوارض و پیامدهای آن اندیشید. نمیشود بدون توجه به عوارض، صرفاً مداخله کرد.
