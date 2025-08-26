منتظری: توطئه‌ دشمن خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور صبح روز سه شنبه چهارم شهریورماه برگزار و سه پرونده اصراری -حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت.

منتظری با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار داشت: آغاز ماه ربیع‌الاول ماه سلوک معنوی و ربیع حیات و زندگی مصادف است با هجرت رسول مکرم اسلام (ص) به مدینه منوره، که در حقیقت مرحله دوم حرکت انسان ساز پیامبر (ص) است که پس از ۱۳ سال حضور در مکه، با هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، مسلمانان در مسیر جدیدی قرار گرفتند و پیامبر اکرم با حضور پربرکتش در این شهر از محدودیت‌هایی که دشمنان در مکه برای آن حضرت به وجود آورده بودند رهایی یافت و پایه‌های اساسی اسلام ناب را بنا نهاد که مقدمه پیروزی کامل اسلام بر کفر شد و ما امروز وارث این میراث گرانبها هستیم.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه این جلسه ضمن گرامیداشت هفته دولت و آرزوی موفقت برای دولتمردان بر تلاش مضاعف مسئولان اجرایی برای حل و فصل مشکلات موجود تاکید کرد و افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب فصل الاخطاب است و به فرموده امام راحل عظیم الشان پشتیبان ولایت فقیه باشید تا انقلاب به دست نامحرمان و نااهلان نیفتد.

وی با بیان اینکه هفته دولت یادآور مجاهدت‌های دولتمردان شهید چون رجایی، باهنر و رئیسی است و تجلی خدمت صادقانه به مردم است، ادامه داد: دوم تا هشتم شهریورماه، یادآور واقعه عظیم شهادت مظلومانه و روشنگرانه دولتمردان پاک و خادمان صدیق ملت است، یاد و خاطره شهیدان دولت و شهدای قوه قضائیه به خصوص شهید لاجوردی را گرامی می‌داریم، تلاش شهید سید اسدالله لاجوردی در دورانی که منافقین در کشورمان جولان می‌دادند بسیار چشمگیر بود و با قاطعیت با جنایات منافقین برخورد نمود، همین جریان بود که وی را در حالی که بازنشسته شده بود و هیچ سمت رسمی نداشت، در محل کسب خود در بازار تهران به شهادت رساندند.

منتظری ادامه داد: بنده از نزدیک با شهید لاجوردی همکاری داشتم، عنصری مخلص، ولایتمدار و دلسوز و به مبانی انقلاب اعتقاد عمیقی داشت.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بیانات رهبر حکیم انقلاب در خصوص حفظ اتحاد و تقویت اتحاد میان دولت و ملت و اتحاد میان مسئولین نظام گفت: دشمنان زبون در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در حالی برای تجزیه ایران برنامه ریزی می‌کردند که مردم عزیز ما با حضور در صحنه همه نقشه‌ها و تصورات آنها را باطل کردند و الحمدالله با عنایات الهی و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری همه توطئه‌های آنها خنثی شد.

وی عامل معنویت را در حفظ اتحاد ملت عنصری مهم و ارزشمند عنوان کرد و گفت: در ایام شهادت حضرت امام رضا (ع) در مشهد نایب زیاره همکاران بودم و مشاهده زائرانی که از دور و نزدیک و با تحمل رنج و سختی از نقاط دور و نزدیک به مشهد مقدس آمده بودند واقعاً حیرت آور بود و طبق گزارشات محلی حضور چنینی جمعیتی در شهر بسیار کم سابقه بود و این نشان دهنده این است که این ملت به ارزش‌های دینی و اسلامی پایبند است و تا زمانی که با این ارزش‌ها و اولیای الهی ارتباط عمیق دارد، در برابر توطئه‌های دشمنان پیروز خواهد شد.

در ادامه این جلسه گزارش پرونده‌های اصراری – حقوقی قرائت شد.

گزارش پرونده اول با موضوع طلاق به دلیل عسر و حرج مربوط به شعبه شصت دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف با شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور در هیأت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم طلاق با احراز عسر و حرج مستند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مورد تائید قرار گرفت.

گزارش پرونده دوم با موضوع طلاق به دلیل عسر و حرج مربوط به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف با شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور مطرح شد. قضات محترم شعب حقوقی پس از بحث و تبادل نظر، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم طلاق با احراز عسر و حرج با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مورد تائید قرار گرفت.

گزارش پرونده سوم با موضوع طلاق به دلیل عسر و حرج مربوط به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به جهت اختلاف با شعبه هشتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم طلاق با احراز عسر و حرج با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مورد تائید قرار گرفت.