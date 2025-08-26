  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛

افتتاح ۸ پروژه شاخص راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طبس

آیین افتتاحیه ۸ پروژه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طبس و دیهوک همزمان با دومین روز از هفته دولت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه هم‌زمان با فرارسیدن دومین روز از هفته دولت، ۸ پروژه عمرانی-راهداری شهرستان طبس با حضور محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، نصیری نماینده حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی، دکتر اشرفیان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس، اسداله جلال زاده مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی و رئیس اداره طبسو جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

در طی این مراسم، پروژه روکش آسفالت ۱۱ کیلومتر از محور شریانی طبس-یزد به نیابت از ۷ پروژه دیگر اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طبس افتتاح شد.

اسداله جلال زاده مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی در این مراسم بیان کرد: ۸ پروژه با اعتبار ۹۴۰ میلیارد ریال در بخش مرکزی شهرستان طبس اجرایی شده است.

وی جزئیات پروژه‌های به اجرا درآمده در بخش مرکزی شهرستان طبس را شامل اجرای روکش آسفالت ۱۱ کیلومتر از محور مواصلاتی طبس-یزد، ۶ کیلومتر از محور مواصلاتی طبس-دیهوک و ۴ کیلومتر از محور جاده‌ای طبس_ بشرویه، اصلاح نقاط پرحادثه، تعریض راه و ایمن سازی محورطبس-اصفهان، اصلاح شیب شیروانی در محورهای طبس- دیهوک و طبس- بشرویه، اجرای رادیه و برید آبنماها دانست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: بهسازی محورهای روستایی خراوان و سه راهی جعفرانی_ رباط خان_ سه راهی یزد و ایمن سازی نقاط پرتگاهی و پل‌های محور مواصلاتی طبس-یزد از دیگر پروژه‌های هفته دولت است.

وی یادآور شد همچنین طی این مراسم یک دستگاه ماشین آلات راهداری به ناوگان راهداری شهرستان طبس الحاق شده است.

