به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، یک منبع عراقی در استان الانبار عراق اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به صورت تدریجی و بر اساس توافقات امضا شده با مقامات عراقی پایگاه عین الاسد در غرب عراق را ترک می‌کنند.

این منبع بیان کرد: در روزهای گذشته شاهد خروج سریع نیروهای ائتلاف بین‌المللی از پایگاه عین‌الاسد بودیم. خروج نیروها به صورت گروه‌های بزرگ و از طریق پایگاه مرزی الولید مشترک با سوریه انجام می‌شود.

به گفته منابع عراقی، نیروهای آمریکایی برای جابجایی در عراق از مسیرهای بیابانی در غرب این پایگاه استفاده می‌کنند.

بر اساس توافق امضا شده میان بغداد و واشنگتن، قرار است نیروهای ائتلاف بین‌المللی تا سپتامبر سال جاری عراق را ترک کنند و مرحله دوم خروج نیروها تا دسامبر سال آتی به پایان می‌رسد.