  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

عین‌الاسد بدون نیروهای آمریکایی؛ روی آوردن به مسیرهای صحرایی

عین‌الاسد بدون نیروهای آمریکایی؛ روی آوردن به مسیرهای صحرایی

یک منبع عراقی در استان الانبار از خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه عین‌الاسد و روی آوردن آنها به مسیرهای بیابانی در غرب این پایگاه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، یک منبع عراقی در استان الانبار عراق اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به صورت تدریجی و بر اساس توافقات امضا شده با مقامات عراقی پایگاه عین الاسد در غرب عراق را ترک می‌کنند.

این منبع بیان کرد: در روزهای گذشته شاهد خروج سریع نیروهای ائتلاف بین‌المللی از پایگاه عین‌الاسد بودیم. خروج نیروها به صورت گروه‌های بزرگ و از طریق پایگاه مرزی الولید مشترک با سوریه انجام می‌شود.

به گفته منابع عراقی، نیروهای آمریکایی برای جابجایی در عراق از مسیرهای بیابانی در غرب این پایگاه استفاده می‌کنند.

بر اساس توافق امضا شده میان بغداد و واشنگتن، قرار است نیروهای ائتلاف بین‌المللی تا سپتامبر سال جاری عراق را ترک کنند و مرحله دوم خروج نیروها تا دسامبر سال آتی به پایان می‌رسد.

کد خبر 6571408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها