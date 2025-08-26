  1. استانها
  2. گیلان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

مهار حریق در جاده پیربازار؛ ۳ خودرو و ۲ مغازه در آتش سوخت

رشت- رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از مهار حریق در جاده پیربازار خبر داد و گفت: در این حادثه ۳ خودرو و ۲ مغازه در آتش سوخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مؤمنی اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۴:۲۸ امروز چهارشنبه گزارش آتش‌سوزی مهیب در دو مغازه واقع در جاده پیربازار، فخب، به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی رشت اعلام شد که منجر به خسارات مالی سنگین به یک مغازه صافکاری و نقاشی، یک مغازه مکانیکی و سه خودرو گردید.

وی افزود: بلافاصله ۶ دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه ۱۶ آتش‌نشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند.

مؤمنی ادامه داد: با توجه به چوبی بودن سقف و متصل بودن مغازه‌ها و همچنین وجود مواد سریع‌الاشتعال مانند بنزین و تینر، سرعت گسترش آتش بسیار بالا بود، اما با تلاش آتش‌نشانان، آتش مهار شد.

وی گفت: این حادثه خوشبختانه هیچ تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی است.

