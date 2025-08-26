  1. استانها
اقدامات چهار سال اخیر مدیریت شهری گلستان معادل بیست سال گذشته است

شهردار گلستان از پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه‌های سراهای محله و قرآنی در سه نقطه از شهر خبر داد.

سیدمحمد میرزمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه‌های سراهای محله و قرآنی در سه نقطه از شهر خبر داد و گفت: این مراکز فرهنگی در هفته دولت به بهره‌برداری خواهند رسید.

میرزمانی در ادامه اظهار داشت: سرای محله و قرآنی شهید آیت‌الله آل‌هاشم در محله الهیه، شهید مالک رحمتی در محله امام رضا (ع) و شهید سید موسوی رضی در محله مدرس هر کدام با مساحت دو هزار مترمربع در حال ساخت هستند.

وی با اشاره به نامگذاری این مراکز به نام شهدای خدمت، افزود: این مجموعه‌ها برای نخستین بار با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و با نمای واحد در نقاط مختلف شهر احداث می‌شوند و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

شهردار گلستان با تاکید بر اهمیت این پروژه‌ها گفت: با تکمیل این مراکز، سرانه‌های فرهنگی شهر افزایش یافته و زمینه غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم شهروندان فراهم خواهد شد.

میرزمانی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات عمرانی و فرهنگی دوره ششم مدیریت شهری در چهار سال اخیر، معادل بیست سال گذشته بوده و این رکورد نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی به مردم گلستان است.

