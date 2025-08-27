کشف دو دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول ملکی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران کردستان اظهار کرد: در اقدامی هماهنگ با همکاری نیروی انتظامی و پس از اخذ مجوز قضائی، همکاران مدیریت توزیع برق مریوان موفق به کشف دو دستگاه فعال استخراج غیرمجاز رمزارز در یک واحد مسکونی واقع در خیابان عبده حبیب این شهر شدند.

وی افزود: بر اساس اندازه‌گیری‌های فنی، میزان مصرف برق این دو دستگاه در ساعت ۶ صبح روز چهارم شهریور، معادل ۳۱ آمپر برآورد شد که برابر با مصرف هم‌زمان ۱۵ خانوار شهری است. به گفته وی، این حجم از انرژی می‌تواند به‌طور مقایسه‌ای سه هکتار زمین کشاورزی را آبیاری کند.

ملکی با تأکید بر خسارات جبران‌ناپذیر استخراج غیرقانونی رمزارز بر شبکه توزیع، گفت: فعالیت ماینرهای غیرمجاز موجب افزایش بار شبکه، تحمیل هزینه‌های سنگین به صنعت برق، کاهش کیفیت برق مشترکان و افزایش خاموشی‌های ناخواسته می‌شود.

وی استفاده غیرمجاز از برق را تضییع حقوق عمومی دانست و خاطرنشان کرد: از شهروندان انتظار داریم در شناسایی این موارد همکاری کنند. مردم می‌توانند از طریق شماره ۱۲۱ اتفاقات برق، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا شماره ۱۱۰ پلیس موارد مشابه را گزارش دهند.

قائم‌مقام مدیرعامل توزیع برق شهرستان‌های کردستان یادآور شد: بر اساس دستورالعمل‌های قانونی، گزارش‌دهندگان از پاداش نقدی بین یک تا ۲۵۰ میلیون تومان برخوردار خواهند شد.