به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از دستدادن دندانها علاوهبر تاثیر بر زیبایی چهره و اعتماد به نفس به مشکلات جدی در جویدن، تکلم و سلامت استخوان فک نیز منجر خواهد شد. در حال حاضر، از دو روش اصلی کاشت ایمپلنت دندان و استفاده از دندان مصنوعی برای جایگزینی دندانهای ازدسترفته استفاده میشود. انتخاب بین این دو گزینه، دغدغه بسیاری از بیماران است.
آیا ایمپلنت با وجود هزینه بالاتر، ارزش سرمایهگذاری بلندمدت را دارد یا دندان مصنوعی با قیمت پایینتر، راهکار مناسبتری است؟ اگرچه هزینه اولیه ایمپلنت بالاتر است، اما با در نظر گرفتن مزایایی مانند ماندگاری مادامالعمر، جلوگیری از جراحیهای پیچیده آینده، حفظ سلامت دهان و دندان و زیبایی طبیعی به عنوان یک سرمایهگذاری هوشمندانه شناخته میشود.
مقایسه تخصصی کاشت ایمپلنت و دندان مصنوعی از نظر قیمت، کارایی، زیبایی، هزینه کوتاهمدت و بلندمدت به شما در انتخاب بهترین روش برای جایگزینی دندانهای از دسترفته با توجه به شرایط شخصیتان کمک خواهد کرد.
ایمپلنت دندان چیست؟ مزایایی که آن را برتر میکند
در کاشت ایمپلنت دندان به عنوان روشی نوین و دائمی برای جایگزینی دندانهای از دسترفته، یک پایه فلزی از جنس تیتانیوم طی فرایند جراحی درون استخوان فک کاشته میشود تا نقش ریشه دندان را ایفا میکند.
پس از جوش خوردن پایه به استخوان، روکش سرامیکی یا زیرکونیایی به عنوان تاج دندان روی آن نصب میشود تا علاوه بر ظاهر، کارایی آن نیز مشابه دندانهای طبیعی باشد.
مزیت اصلی کاشت ایمپلنت دندان، استحکام بالای آن است؛ زیرا پایه تیتانیومی فشار ناشی از جویدن را به استخوان فک منتقل میکند. در نتیجه، از تحلیل استخوان و لثه جلوگیری میکند و باعث حفظ سلامت ساختار فک در بلندمدت میشود.
از نظر زیبایی نیز ایمپلنت ظاهری کاملاً طبیعی دارد و با رنگ و شکل دندانهای مجاور کاملاً مطابق است. در کلینیکهای معتبر زیبایی و طبیعیبودن ایمپلنت دندانهای جلویی که در معرض دید هستند، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
عمر طولانیمدت ایمپلنت نیز از دیگر مزایای آن است. در صورت رعایت بهداشت دهان و دندان و مراقبت صحیح، ایمپلنتهای تیتانیومی و سرامیکی عمر طولانیمدت و مادامالعمر دارند. در این مدت با مشکلاتی مانند لقی، اختلال در تکلم یا محدودیت در جویدن غذاهای سفت مواجه نخواهید شد. همچنین مراقبت از آنها بسیار آسان و مشابه دندانهای طبیعی است.
دندان مصنوعی: کاربردها و محدودیتهای آن
دندان مصنوعی یکی دیگر از راهکارهای جایگزینی دندانهای از دست رفته است که در گذشته کاربرد گستردهتری داشت. دندان مصنوعی در دو نوع کامل و جزئی طراحی میشوند و بیشتر برای بیمارانی مورد استفاده قرار میگیرد که بهدلیل پوسیدگی شدید، بیماری لثه یا تصادف، تمام یا بخش قابل توجهی از دندانهای یک یا دو فک خود را از دست دادهاند.
بااینحال، دندانهای مصنوعی محدودیتهای قابلتوجهی دارند. آنها بهمرور زمان، باعث تحلیل استخوان فک و لثه میشوند. در نهایت، شکل صورت تغییر پیدا میکند و بایستی تنظیم مجدد یا تعویض انجام شود.
مشکلاتی مانند لقی دندان مصنوعی هنگام صحبتکردن یا غذاخوردن، ایجاد زخم در لثه و کاهش حس چشایی نیز ازجمله معایب آنها است. نگهداری دندان مصنوعی نسبت به دندان طبیعی و ایمپلنت دشوارتر است. خارجکردن شبانه، تمیزکاری با محلولهای خاص و پرهیز از مصرف غذاهای سفت یا چسبنده، برخی از مراقبتهای لازم برای حفظ سلامت دندان مصنوعی است.
در مواردی مانند دیابت کنترلنشده، پوکی استخوان پیشرفته یا اشعهدرمانی در ناحیه فک، استفاده از دندان مصنوعی میتواند بهترین گزینه ممکن باشد. بااینحال، برای افرادی که به دنبال راهکاری پایدار با حس طبیعیتر هستند، محدودیتهای این روش بسیار چالشبرانگیز خواهد بود.
مقایسه هزینهها: سرمایهگذاری بلندمدت یا صرفهجویی کوتاهمدت؟
هزینه اولیه ایمپلنت دندان به طور قابل توجهی بالاتر از دندان مصنوعی است. البته هزینه هر واحد ایمپلنت بر اساس برند، کیفیت و شرایط درمانی، از ۶ تا ۴۹ میلیون تومان متغیر است. در حالی که هزینه دندان مصنوعی کامل برای یک فک به طور متوسط ۵۰ میلیون تومان است.
علاوهبر تفاوت قیمت این ۲ روش جایگزینی دندانهای از دسترفته، ایمپلنت دندان به عنوان یک راه حل دائمی در نظر گرفته میشود که عمر طولانیمدت و مادامالعمر دارد. در مقابل، دندانهای مصنوعی هر ۷ تا ۱۰ سال نیاز به تعویض یا تنظیم مجدد دارند که هزینههای مکرر و گاهاً غیرمنتظرهای ایجاد میکند.
کاشت ایمپلنت از تحلیل استخوان فک جلوگیری میکند. در حالی که دندانهای مصنوعی به مرور زمان باعث کاهش تراکم استخوان و تغییر شکل صورت میشوند. این تحلیل استخوان ممکن است نیاز به درمانهای جانبی گرانقیمتی مانند پیوند استخوان یا لیفت سینوس را در آینده ایجاد کند.
با این وجود، اگرچه هزینه اولیه ایمپلنت بالاتر از دندان مصنوعی است، اما به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت در نظر گرفته میشود. ایمپلنتها نه تنها نیاز به تعویض مکرر ندارند، بلکه با حفظ سلامت استخوان فک و جلوگیری از عوارض ثانویه، در طول زمان هزینههای کلی درمان را کاهش میدهند. در مقابل، دندانهای مصنوعی با وجود قیمت پایینتر، به دلیل ماهیت موقتی و نیاز به نگهداری ویژه، در بلندمدت هزینهبرتر هستند.
مراقبت پس از درمان: چرا نگهداری ایمپلنت سادهتر است؟
نگهداری از ایمپلنت دندان به مراتب سادهتر از دندان مصنوعی است؛ زیرا مراقبت از آن شباهت زیادی به نحوه مراقبت از دندانهای طبیعی دارد. پس از کاشت ایمپلنت، رعایت بهداشت دهان و دندان شامل مسواک زدن روزانه با برس نرم، استفاده از نخ دندان مخصوص ایمپلنت و شستوشو با دهانشویههای ضدباکتری برای جلوگیری از تشکیل پلاک و عفونت کافی است.
دندانهای مصنوعی بایستی شبانه از دهان خارج شوند پس از شستوشو با وسایل لازم، در محلول قرار بگیرند؛ اما ایمپلنت به صورت ثابت در دهان باقی میماند و نیازی به اقدامات پیچیده برای مراقبت ندارد.
برای انجام کاشت دندان میتوانید به کلینیکهای زیر مراجعه کنید:
کلینیک دکتر آقاجری
کلینیک آیریک
کلینیک ایثار
کلینیک دکتر دهقان
پاسخ به باورهای غلط: آیا کاشت ایمپلنت دردناک و خطرناک است؟
یکی از نگرانیهای رایج درباره کاشت ایمپلنت دندان، ترس از درد و عوارض خطرناک این روش است. با پیشرفت تکنولوژی در دندانپزشکی، کاشت ایمپلنت یکی از کمخطرترین، موفقترین و بهترین روشهای جایگزینی دندانهای از دسترفته تبدیل شده است.
در طول فرآیند کاشت ایمپلنت، از بیحسی موضعی یا بیهوشی استفاده میشود تا بیمار دردی احساس نکند. پس از جراحی نیز درد خفیف و تورم طبیعی است که با مسکنهای تجویزی قابل کنترل است و پس از گذشت چند روز بهبود پیدا میکند.
این تصور که ایمپلنت دندان عوارض جبرانناپذیری مانند آسیب عصبی یا عفونت شدید ایجاد میکند، کاملاً اشتباه است. این عوارض بسیار نادر هستند و در صورت رعایت دستورالعملهای مراقبتی و انتخاب دندانپزشک متخصص، احتمال بروز آنها به حداقل میرسد. همچنین، متریال استفادهشده در پایه ایمپلنت با بدن سازگار است و در ۹۷٪ موارد بدون هیچ واکنش آلرژیک یا پسزدگی، با استخوان فک جوش میخورد.
در موارد نادر که ایمپلنت شل میشود، علت اصلی آن عدم مهارت پزشک یا بیماریهای زمینهای مانند دیابت کنترلنشده است که پیش از جراحی بایستی مورد ارزیابی قرار بگیرند.
نتیجهگیری: چرا ایمپلنت انتخاب هوشمندانهتری است؟
ایمپلنت دندان نهتنها یک روش درمانی، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای حفظ سلامت در آینده است. با وجود هزینه اولیه بالاتر نسبت به دندانهای مصنوعی، دوام طولانیمدت، زیبایی طبیعی و حفظ سلامت استخوان فک، آن را به انتخابی برتر تبدیل میکند. برای اطمینان از نتیجهگیری مطلوب، مراجعه به کلینیکهای معتبر با متخصصان باتجربه و استفاده از برندهای شناختهشده به شما کمک میکند.
