تابلوهای تونل توحید آماده نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی تونل توحید، این تابلوها در مسیرهای منتهی به تونل توحید نصب شده و دارای استانداردهای بین‌المللی هستند.

یکی از تابلوهای طراحی شده که مسیر ورودی تونل توحید به سمت بزرگراه شهید نواب را نشان می‌دهد دارای 4 متر طول و یک متر و 70 سانتی متر عرض است. این تابلو از شبرنگ پربازتاب درست شده و بر پایه پروفیلی نصب می‌شود. این شکل تابلو به "تابلوی معلق" معروف بوده و در ورودی شمال به جنوب تونل توحید نصب می‌شود.

یکی دیگر از تابلوهای طراحی شده معروف به تابلوی پرچمی بوده و از جنس شبرنگ مهندسی ساخته شده است. این تابلو 3.5 متر طول و یک متر عرض دارد و مسیر ورودی تونل توحید به سمت شمال را نشان می‌دهد. این دو تابلو نماد تابلوهای طراحی شده برای تونل توحید توسط شرکت عرف ایران هستند که با افتتاح تونل در نقاط مورد نظر نصب خواهند شد.