پخش فصل دوم «مدهوش» با موضوع هوش مصنوعی

فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مدهوش» به تهیه‌کنندگی الهام ونکی با محوریت هوش مصنوعی روزهای فرد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مدهوش» در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تولید شده و هر قسمت از این برنامه شامل ۲ بخش است؛ در بخش آموزش، نوجوانان نخبه هوش مصنوعی به زبان ساده و کاربردی، حل مسائل روزمره هم‌سن‌وسالان خود با ابزارهای هوش مصنوعی را آموزش می‌دهند و در بخش گفتگو، فعالان استارتاپی، نخبگان جهانی و متخصصان این حوزه به پرسش‌های نوجوانان درباره آینده و کسب‌وکار پاسخ می‌دهند.

همچنین ۳ قسمت ویژه برای معلمان طراحی شده است تا با شیوه‌های بهره‌گیری آموزشی از هوش مصنوعی آشنا شوند. از تیتراژ آغاز و پایان تا معرفی مهمانان، طراحی گرافیک و حتی دکور برنامه، همگی با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی ساخته شده است.

«مدهوش» با نگاهی آینده‌محور تلاش دارد نوجوانان را برای ایفای نقش مؤثر در ساخت آینده کشور آماده کند.

