به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه بعد از ظهر چهارشنبه در این برنامه گفت: خدمات بنیاد مسکن در امر محرومیت‌زدایی و توسعه روستاها بسیار مشهود و روند رو به رشدی گرفته است.

دانیال اسفندیاری افزود: پروژه‌های بنیاد مسکن شهرستان در هفته دولت در ۲ حوزه مسکن و عمران روستایی با مجموع اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسند.

وی با گرامیداشت هفته دولت، افزود: در هفته دولت امسال، برنامه ریزی برای افتتاح و اجرای ۶۰ پروژه انجام شده است.

اسفندیاری افزود: بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده پروژه‌های دیگری نیز برای شهرستان تعریف شده که در مناسبت‌های دهه فجر، به مرحله اجرا در می آیند.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور تاکید زیادی بر استفاده از ظرفیت‌های موجود داشته و دولت مصمم است با تمام توان در صحنه خدمت حاضر شود، گفت: بر این اساس ما هم مصمم هستیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پروژه‌های درخور و موردنیاز تعریف کنیم تا با اجرا و تکمیل آنها بتوانیم شهرستان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

محمد مختاری رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گناوه هم گفت: در هفته دولت امسال پروژه‌هایی که به بهره برداری می رسند شامل بهره برداری از ۱۰۰ واحد مسکونی در قالب تفاهم نامه با بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید، بهسازی و آسفالت معابر، تکمیل بوستان، بولوار و روشنایی بوده که ۴۴ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

پروژه‌های بنیاد مسکن شهرستان گناوه به مناسبت هفته دولت شامل عمرانی و مسکن به صورت تجمیعی در روستای شول افتتاح شدند.