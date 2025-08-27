مدیر خبرگزاری مهر در استان فارس معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام بهتری‌نژاد، مدیر دفتر استان فارس خبرگزاری مهر در این مراسم با اشاره به اینکه وضعیت استان فارس در حوزه فرهنگی مناسب نیست، گفت: رویکرد مسئله‌محور در خبرگزاری مهر فارس همواره مورد توجه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل و ناب در استان فارس اظهار کرد: شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) و استان فارس همانند ایرانی کوچک است.

مدیر دفتر استان فارس خبرگزاری مهر با تأکید بر رویکرد مسئله‌محوری در فعالیت‌های خبرگزاری مهر خصوصاً در استان فارس، ابراز امیدواری کرد که پرچم این رسانه برای تقویت جبهه انقلاب در استان برافراشته‌تر شود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: اگر خدا به ما آبرویی داده به خاطر تلاش و خدمت در راه حق و امام حسین (ع) است و این موضوع را برای خود یک افتخار می‌دانم.

بهتری‌نژاد به نقل از سردار شهید غیب‌پرور که سال‌ها پیش بر رویکرد مسئله‌محوری در خبرنگاری تأکید کرده بود، گفت: تلاش کردیم پرچم خبرگزاری مهر را در استان فارس برافراشته‌تر کرده و برای تقویت جبهه انقلاب تلاش کنیم.