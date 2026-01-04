به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی به همراه مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با حضور در نیروگاه ری در جریان آخرین وضعیت طرحهای توسعه در دست احداث، زیرساختها و ارتقای استانداردهای نیروگاهی این مجموعه قرار گرفت.
در جریان این برنامه حاضران ضمن برگزاری نشست کارشناسی از بخشهای مختلف نیروگاه از جمله پروژههای احداث نخستین نیروگاه سیکلترکیبی راندمان بالا با بهرهگیری از توربین ملی MGT۷۵، پست GIS، واحدهای نیروگاه MGT۴۰ و پست GIS ۲۳۰ کیلوولت بازدید کرده و در جریان آخرین اقدامات انجامشده، پروژههای در حال اجرا و طرحهای توسعهای نیروگاه قرار گرفتند.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی در این بازدید ضمن ابراز رضایت از مشاهدات میدانی خود، بر اهمیت تعامل سازنده میان صنعت برق و نهادهای نظارتی تاکید کرد و گفت: توانمندی داخلی، تلاش متخصصان نیروگاه و استمرار فعالیت مجموعه حتی در شرایط سخت، نشاندهنده تعهد ملی و ظرفیت بالای فنی در این مجموعه است.
وی همچنین اقدامات انجامشده در حوزه ارتقای تجهیزات، داخلیسازی و حفظ آمادگی تولید را قابل تقدیر دانست و گفت: هیچگونه سوخت مازوتی در نیروگاه ری مورد استفاده قرار نمیگیرد و این موضوع بهعنوان مهمترین محور پایشها بهصورت مستمر در حال رصد است.
عظیم اعتمادی، مدیرعامل برق حرارتی نیز در این بازدید با تاکید بر رویکرد توسعهمحور صنعت برق، به برنامههای نوسازی و جایگزینی واحدهای قدیمی اشاره کرد و گفت: توسعه واحدهای جدید با راندمان بالاتر و فناوری روز، از جمله واحدهای کلاس F در دستور کار صنعت برق قرار دارد و چندین پروژه نیروگاهی در ری در حال اجرا بوده و پروژههای جدید نیز در مرحله آغاز قرار دارند.
وی همچنین با اشاره به قدمت نیروگاه، بر لزوم تسریع فرآیند نوسازی زیرساختها با همکاری و تعامل همه دستگاههای ذیربط تاکید کرد.
در پایان این بازدید حاضران بر تداوم همکاریها، پیگیری طرحهای توسعهای و ارتقای هرچه بیشتر زیرساختهای تولید برق در نیروگاه ری تاکید کردند.
