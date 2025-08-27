به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله آشوری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طی این مدت ۲۰۷ فقره سانحه رانندگی در محورهای برون‌شهری استان به وقوع پیوسته که در مقایسه با ۱۸۵ فقره حادثه سال گذشته، رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این حوادث، ۳ درصد به آمار کشته‌شدگان افزوده شده و تعداد مجروحان نیز با ۷ درصد افزایش به دو هزار و ۹۸۹ نفر رسیده است.

سرهنگ آشوری تصریح کرد: ۶۵ درصد دلایل بروز این حوادث به بی‌توجهی رانندگان مربوط می‌شود که عمدتاً ناشی از خستگی، خواب‌آلودگی یا استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است.

محور اراک – قم پرترددترین مسیر استان با بیش از ۱۱ میلیون تردد

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: میزان تردد در محورهای مواصلاتی استان مرکزی از میانگین کشوری بالاتر بوده و پس از استان‌های تهران و البرز، این استان رتبه سوم بیشترین حجم ترافیک جاده‌ای را دارد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۳۱ میلیون تردد در راه‌های استان به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

سرهنگ آشوری تصریح کرد: پرترددترین مسیرها شامل محور اراک قم با ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تردد، اراک شازند با حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد و جاده ساوه تهران با ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد بوده‌اند.

وی ادامه داد: مجموع مسیرهای جاده‌ای استان ۶ هزار و ۴۳۱ کیلومتر است که از این میزان، حدود پنج هزار و ۶۸۰ کیلومتر به صورت دوطرفه و بدون جداکننده و چهار هزار و ۴۵۶ کیلومتر آن جاده روستایی است.

۸۹ دوربین ثبت سرعت و ۴۶ دوربین نظارتی در محورهای استان فعال است

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: شناسایی و رفع نقاط پرخطر از برنامه‌های اصلی پلیس راه است که بخشی از آن تاکنون انجام شده و بخش دیگری در حال اجراست.

وی افزود: هم‌اکنون در استان مرکزی به ازای هر ۲۳ کیلومتر یک دوربین کنترل سرعت فعال است؛ در حالی که میانگین کشوری نصب دوربین‌ها یک دستگاه به ازای هر ۲۹ کیلومتر است.

سرهنگ آشوری با اشاره به نصب ۸۹ دوربین ثبت سرعت و ۴۶ دوربین نظارتی در جاده‌های استان تصریح کرد: جانمایی‌های جدیدی برای توسعه پوشش هوشمند مسیرها انجام شده است و بر پایه آمار، ۳۳ درصد تصادفات پنج ماه اخیر در بزرگراه‌ها، ۲۵ درصد در جاده‌های فرعی و ۶۹ درصد آنها مربوط به خودروهای سواری بوده است.

۶ درصد کاهش تصادفات جاده‌ای استان مرکزی در ایام اربعین امسال

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به وضعیت ترددهای اربعین گفت: ۵۸۴ کیلومتر مسیر ویژه زائران اربعین در این استان قرار دارد و امسال در این ایام ۳۱ فقره تصادف در محورهای استان رخ داده که در مقایسه با ۳۳ فقره سال گذشته، کاهش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در جریان این حوادث، ۳۸ نفر جان باختند که نسبت به ۴۰ نفر فوتی سال گذشته پنج درصد کمتر است. از این تعداد، چهار نفر از زائران اربعین حسینی بودند.

سرهنگ آشوری ادامه داد: یکی از عوامل اصلی افزایش حوادث در جاده‌های ساوه، کمبود مجتمع‌های خدماتی و رفاهی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۹ دستگاه خودرو متخلف به‌طور مستقیم در جاده‌های استان توقیف شده، ۱۴۴ دستگاه به صورت سیستمی متوقف و ۱۴۶ خودرو نیز در سایر استان‌ها بر اساس اعمال قانون پلیس مرکزی شناسایی و به استان معرفی شده‌اند.