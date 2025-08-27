امام جمعه تبریز: اراده مردم ایران، قوی تر از توطئه دشمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل روز چهارشنبه در مراسم غبارروبی و گل افشانی مزار شهدای تبریز به مناسبت هفته دولت و روز مبارزه با تروریسم افزود: ملت ایران سالهای سال زیر سلطه استعمار و استکبار بود تا اینکه با قیام خود علیه طاغوت به پیروزی دست یافت و ملتی که با پشتیبانی خداوند متعال پیروز شده همواره در مقابل توطئهها ایستادگی کرده است.
وی ادامه داد: دشمن بعد از پیروزی انقلاب با ترفندهای مختلف تلاش کرده است ایستادگی مردم ایران را دچار آسیب کند و برای همین بارها دست به ترور مسئولان مکتبی و انقلاب و خدوم زد که به شهادت رساندن شهید رجایی و باهنر یارانشان یکی از این توطئهها بود چرا که فکر میکرد با حذف فیزیکی میتواند جلوی ایستادگی مردم و پیشرفت نظام را بگیرد، اما مردم همیشه ثابت کردهاند اراده آنها قویتر از توطئههای دشمنان است.
سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم در این مراسم گفت: مردم ایران همیشه در سختترین شرایط در کنار نظام جمهوری اسلامی بودهاند و حتی خیلیها جانشان را فدای انقلاب و کشور کردهاند و امروز وظیفه ما در قبال این همه مقاومت و ایستادگی سنگینتر از همیشه است.
وی افزود: تنها کاری که میتوانیم در قدرشناسی از ملت انجام دهیم خدمت خالصانه و صادقانه به آنها است.
