  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

امام جمعه تبریز: اراده مردم ایران، قوی تر از توطئه دشمنان

امام جمعه تبریز: اراده مردم ایران، قوی تر از توطئه دشمنان

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: دشمنان تصور می‌کنند با حذف فیزیکی اشخاص انقلابی می‌توانند جلوی پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران را بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل روز چهارشنبه در مراسم غبارروبی و گل افشانی مزار شهدای تبریز به مناسبت هفته دولت و روز مبارزه با تروریسم افزود: ملت ایران سال‌های سال زیر سلطه استعمار و استکبار بود تا اینکه با قیام خود علیه طاغوت به پیروزی دست یافت و ملتی که با پشتیبانی خداوند متعال پیروز شده همواره در مقابل توطئه‌ها ایستادگی کرده است.

وی ادامه داد: دشمن بعد از پیروزی انقلاب با ترفندهای مختلف تلاش کرده است ایستادگی مردم ایران را دچار آسیب کند و برای همین بارها دست به ترور مسئولان مکتبی و انقلاب و خدوم زد که به شهادت رساندن شهید رجایی و باهنر یارانشان یکی از این توطئه‌ها بود چرا که فکر می‌کرد با حذف فیزیکی می‌تواند جلوی ایستادگی مردم و پیشرفت نظام را بگیرد، اما مردم همیشه ثابت کرده‌اند اراده آنها قوی‌تر از توطئه‌های دشمنان است.

سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم در این مراسم گفت: مردم ایران همیشه در سخت‌ترین شرایط در کنار نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند و حتی خیلی‌ها جانشان را فدای انقلاب و کشور کرده‌اند و امروز وظیفه ما در قبال این همه مقاومت و ایستادگی سنگین‌تر از همیشه است.

وی افزود: تنها کاری که می‌توانیم در قدرشناسی از ملت انجام دهیم خدمت خالصانه و صادقانه به آنها است.

کد خبر 6572549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها