برخورد قانونی با متخلفان دپوی داروهای تاریخ گذشته در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر کشف مقادیر قابل توجهی داروی تاریخ گذشته در اطراف شهر کاشان، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان ضمن ارائه توضیحاتی، از پیگیری جدی موضوع و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.
معاونت غذا و دارو اعلام کرد بر اساس قانون مدیریت پسماند و دستورالعملهای وزارت بهداشت، جمعآوری و امحاء داروهای غیرقابل مصرف صرفاً از طریق شرکتهای مورد تأیید سازمان غذا و دارو انجام میشود و این روند طی سالهای اخیر بهطور مستمر در کاشان در حال اجراست.
در اطلاعیه این معاونت آمده است: در طول سال چندین فراخوان برای جمعآوری داروهای مازاد از داروخانهها و مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی صادر میشود که آخرین مورد آن در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ بوده و طی آن داروهای تاریخ گذشته مطابق با پروتکلهای استاندارد معدومسازی شدهاند.
این معاونت تأکید کرد: موضوع دپوی داروهای تاریخ گذشته بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفته و اقدامات قانونی برای شناسایی و برخورد با داروخانهها یا افراد متخلف در حال انجام است. همچنین از شهروندان خواسته شد در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۳۱۵۵۴۷۳۰۲۵ به معاونت غذا و دارو اطلاع دهند.
