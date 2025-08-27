به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح ضیایی عصر چهارشنبه در حاشیه بهره برداری از این پروژه‌ها گفت: این پروژه‌ها که با هدف بهبود زیرساخت‌های عمرانی، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای سکونت در مناطق روستایی به بهره برداری رسیده‌اند، بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان در حوزه عمران و مسکن محسوب می‌شوند.

ضیایی با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به مردم به‌ویژه در مناطق روستایی، افزود: اجرای این طرح‌ها نتیجه همکاری دستگاه‌های اجرایی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریت شهرستان است که گام مؤثری در جهت رفاه و رضایت مردم خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز پروژه‌های عمران روستایی شهرستان بندرانزلی شامل آسفالت معابر روستایی، مسکن روستایی و زمین چمن مصنوعی مدرسه با اعتبار ۶۵ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

ضیایی با اشاره به بهره برداری از آسفالت معابر ۶ روستا به طول حدود ۷ کیلومتر با اعتبار بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان گفت :۱۴۵ واحد مسکونی در روستاهای شهرستان با اعتبار بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان توسط بنیاد مسکن افتتاح شده است.

فرماندار بندرانزلی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزان و ارتقای نشاط و پویایی در محیط‌های آموزشی در دستور کار قرار دارد اظهار کرد: زمین چمن مصنوعی مدرسه ۱۷ شهریور روستای آبکنار با اعتبار ۴۸۰ میلیون تومان توسط اداره آموزش و پرورش افتتاح و به بهره برداری رسید.