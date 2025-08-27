به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ابراهیمی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره‌برداری از ۲۸ پروژه کشاورزی استان قم که در بخش جعفرآباد برگزار شد، اظهار کرد: افزایش بهره‌وری کشاورزی و مدیریت صحیح منابع آبی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های چهار ساله توسعه استان است.

وی با بیان اینکه گردشگری مذهبی محور اصلی توسعه قم محسوب می‌شود، افزود: پس از گردشگری، بخش‌های صنعت و کشاورزی در دستور کار قرار دارند و در این چارچوب، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و هیدروپونیک و نیز حفظ سطح فعلی تولیدات کشاورزی از مهم‌ترین اهداف جهاد کشاورزی در دوره جدید خواهد بود.

ابراهیمی با اشاره به محدودیت شدید منابع آبی قم و اقلیم خشک و نیمه‌بیابانی استان گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و راندمان آبیاری تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد است و بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده تا این شاخص به ۵۰ درصد ارتقا یابد تا علاوه بر بهبود کیفیت محصولات، بهره‌وری اقتصادی کشاورزان نیز افزایش پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از بهره‌برداری ۵۲ طرح در هفته دولت خبر داد و عنوان کرد: این پروژه‌ها در حوزه‌های گردشگری، صنعت و خدمات با اعتباری نزدیک به ۱۳ همت اجرا شده که تنها در بخش گردشگری، ۴۰۰ تخت اقامتی جدید به ظرفیت استان افزوده است.

وی ادامه داد: چندین پروژه بزرگ با پیشرفت بالای ۵۰ درصد نیز در دست اجراست که در سال‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

ابراهیمی همچنین توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را از برنامه‌های مهم دولت در قم برشمرد و گفت: تکمیل و گسترش این منطقه علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، به رونق تولید، ارتقای سطح خدمات آموزشی و بهداشتی و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی در این منطقه منجر خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه چهار ساله اقتصادی قم با رویکرد جبران کمبودها و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف تدوین شده و اجرای آن می‌تواند ضمن تقویت زیرساخت‌های استان، آینده‌ای روشن برای حوزه‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری رقم بزند.