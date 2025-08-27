به گزارش خبرگزاری مهر، «کاظم غریب‌آبادی»، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، شامگاه چهارشنبه ۵ شهریور پس از بازگشت از تازه‌ترین دور مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی در ژنو، در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار کرد: در این دور از مذاکرات به‌صورت شفاف توضیح دادیم که اروپایی‌ها از نظر حقوقی در موقعیتی نیستند که بتوانند مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) را فعال کنند و هیچ مبنای حقوقی برای چنین اقدامی وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: این موارد را به‌طور کامل برای آنها تشریح کردیم؛ البته طرف اروپایی دیدگاه متفاوتی دارد، اما واقعیت این است که اروپایی‌ها سال‌هاست برجام را اجرا نکرده‌اند. با این حال، با کمال گستاخی ادعا می‌کنند که همچنان در حال اجرای آن هستند. ما نیز به آنها گفتیم، اگر واقعاً برجام را اجرا می‌کنید، گزارشی ارائه دهید که نشان دهد این کار چگونه انجام شده است. شاخص‌ها و اطلاعات موجود خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. اروپا نه‌تنها به تعهدات خود در برجام عمل نکرده، بلکه در این سال‌ها تحریم‌های جدیدی نیز اعمال کرده است؛ آخرین نمونه آن، تحریم علیه کشتیرانی و صنعت هوایی ایران در چند ماه گذشته بود.