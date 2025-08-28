  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

غریب آبادی: در صورت فعال‌سازی مکانیزم ماشه تعامل با آژانس متوقف می‌شود

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: در صورت فعال‌سازی مکانیزم ماشه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه درباره احتمال فعال سازی مکانیزم ماشه اظهار داشت: اروپایی‌ها بیش از هفت سال است که تعهدات خود در برجام را اجرا نکرده‌اند، هرچند با کمال پررویی ادعا می‌کنند همچنان به آن پایبند هستند.

وی افزود: ما بارها از آن‌ها خواسته‌ایم در صورت اجرای برجام، گزارشی از اقدامات خود ارائه دهند؛ اما بر اساس شاخص‌ها و اطلاعات موجود، نه‌تنها اروپا در این سال‌ها برجام را اجرا نکرده، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز اعمال کرده است. آخرین نمونه این تحریم‌ها، چند ماه پیش علیه کشتیرانی و صنعت هوایی اعمال شد.

غریب‌آبادی با بیان اینکه این موضوع به‌صورت صریح به طرف‌های اروپایی و اتحادیه اروپا اعلام شده است، گفت: اگر اروپا بخواهد از این وضعیت سوءاستفاده کند و به حسن نیت و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل دیپلماتیک بی‌اعتنایی نشان دهد، ایران نیز واکنش لازم را نشان خواهد داد. این واکنش شامل ارسال نامه به شورای امنیت و ارائه هشدار رسمی خواهد بود.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه تأکید کرد: در صورتی که اروپا چنین اقدامی انجام دهد، مسیر تعامل فعلی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز کاملاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و ادامه آن مفهومی نخواهد داشت. در این صورت، اروپا خود را از عرصه دیپلماسی و گفت‌وگو با ایران حذف خواهد کرد.

