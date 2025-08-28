به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه درباره احتمال فعال سازی مکانیزم ماشه اظهار داشت: اروپایی‌ها بیش از هفت سال است که تعهدات خود در برجام را اجرا نکرده‌اند، هرچند با کمال پررویی ادعا می‌کنند همچنان به آن پایبند هستند.

وی افزود: ما بارها از آن‌ها خواسته‌ایم در صورت اجرای برجام، گزارشی از اقدامات خود ارائه دهند؛ اما بر اساس شاخص‌ها و اطلاعات موجود، نه‌تنها اروپا در این سال‌ها برجام را اجرا نکرده، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز اعمال کرده است. آخرین نمونه این تحریم‌ها، چند ماه پیش علیه کشتیرانی و صنعت هوایی اعمال شد.

غریب‌آبادی با بیان اینکه این موضوع به‌صورت صریح به طرف‌های اروپایی و اتحادیه اروپا اعلام شده است، گفت: اگر اروپا بخواهد از این وضعیت سوءاستفاده کند و به حسن نیت و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل دیپلماتیک بی‌اعتنایی نشان دهد، ایران نیز واکنش لازم را نشان خواهد داد. این واکنش شامل ارسال نامه به شورای امنیت و ارائه هشدار رسمی خواهد بود.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه تأکید کرد: در صورتی که اروپا چنین اقدامی انجام دهد، مسیر تعامل فعلی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز کاملاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و ادامه آن مفهومی نخواهد داشت. در این صورت، اروپا خود را از عرصه دیپلماسی و گفت‌وگو با ایران حذف خواهد کرد.