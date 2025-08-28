خروج ازNPT یکی از گزینه های ایران در پاسخ به فعالسازی مکانیسم ماشه است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تهدید کشورهای اروپایی به فعال کردن مکانیزم ماشه اظهار داشت: «اولین نکته این است که جمهوری اسلامی ایران عملاً دیگر چیزی برای از دست دادن در عرصه تحریم‌ها ندارد. هر آنچه که دشمن می‌توانست علیه ملت ایران تحریم کند، تاکنون انجام داده است. بنابراین فعال شدن مکانیزم ماشه نه تحریم تازه‌ای به همراه خواهد داشت و نه فشار جدیدی ایجاد می‌کند.»

وی افزود: «مکانیزم ماشه از ابتدا هم سازوکاری غیرقانونی بود که در پی خروج آمریکا از برجام و عمل نکردن اروپایی‌ها به تعهداتشان، اساساً بی‌اعتبار شد. امروز دیگر چیزی به نام برجام باقی نمانده است. آمریکایی‌ها با خروج یک‌جانبه خود این توافق را نابود کردند و اروپایی‌ها نیز با بی‌عملی خود در واقع آن را پاشاندند. بنابراین تهدید به فعال کردن مکانیزم ماشه بیش از آنکه جنبه حقوقی و اجرایی داشته باشد، یک جنگ روانی است.»

ابوترابی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر هر اقدام خصمانه واکنش نشان خواهد داد، گفت: «اگر اروپایی‌ها چنین اشتباهی مرتکب شوند، ایران قطعاً دست‌بسته نخواهد بود. اقدام متقابل جزو اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و ما ساکت نمی‌نشینیم. یکی از این گزینه‌ها، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است که در صورت لزوم عملی خواهد شد.»

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه فشارهای غربی علیه ایران به اوج خود رسیده است، توضیح داد: «آمریکا و متحدانش در سال‌های گذشته همه ابزارهای فشار، از تحریم اقتصادی گرفته تا تهدید نظامی، را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته‌اند. اما ملت ایران نشان داده که در برابر این فشارها عقب‌نشینی نمی‌کند. ما همه این مراحل را پشت سر گذاشته‌ایم و امروز چیزی برای از دست دادن باقی نمانده است.»

وی افزود: «اروپایی‌ها باید بدانند که هرگونه اقدام غیرقانونی آنان هزینه سنگینی خواهد داشت. خروج ایران از NPT فقط یکی از گزینه‌هاست؛ ما ابزارهای دیگری هم برای مقابله داریم که در زمان لازم به‌کار گرفته خواهد شد. این تصمیمات براساس منافع ملی اتخاذ می‌شود و ایران هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد حقوق ملت خود پایمال شود.»

ابوترابی در ادامه تأکید کرد: «از منظر حقوقی نیز جمهوری اسلامی ایران دست بالا را دارد. ما هیچ‌گاه از تعهدات خود تخطی نکردیم و این طرف مقابل بود که با خروج از برجام و عدم اجرای تعهدات، توافق را از بین برد. بنابراین اگر امروز بخواهند علیه ایران از سازوکارهای حقوقی استفاده کنند، در حقیقت خودشان ناقض اصلی قوانین و تعهدات بین‌المللی هستند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اروپایی‌ها و آمریکا باید بدانند که ملت ایران در برابر فشار، متحدتر و مقاوم‌تر می‌شود. فعال شدن مکانیزم ماشه اگر عملیاتی شود، بیش از آنکه ایران را تحت تأثیر قرار دهد، نشان‌دهنده شکست کامل دیپلماسی غرب خواهد بود. در این شرایط، ایران به‌تناسب تهدیدها پاسخ خواهد داد و خروج از NPT تنها بخشی از این پاسخ خواهد بود.»