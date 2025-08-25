افتتاح و آغاز ۶۵ پروژه در دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی دیلم اظهار کرد: در هفته دولت امسال، در شهرستان دیلم، ۶۵ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۵۷۰ میلیارد تومان، افتتاح یا اجرایی می‌شوند.

وی افزود: از این تعداد پروژه، ۲۸ پروژه قابل افتتاح و بهره برداری و ۳۷ پروژه نیز آغاز عملیات اجرایی خواهیم داشت.

استاندار بوشهر یادآور شد: پروژه‌های دیلم در حوزه‌های مختلف عمران شهری و عمران روستایی، انرژی تجدیدپذیر خورشیدی، طرح‌های اقتصادی و حوزه‌های مختلف عمرانی است که افتتاح شده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، بهره برداری از طرح‌های عمران روستایی با اعتبار بالغ بر ۱۴/۵ میلیارد تومان و بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۱ پروژه عمران شهری دیلم با رقم اعتباری بالغ بر ۱۴۷ میلیارد تومان از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی شهرستان دیلم است.

آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه ۲۴ مگاواتی با اعتباری بالغ بر ۸۴۰ میلیارد تومان نیز از دیگر پروژه‌های مهم شهرستان دیلم در هفته دولت به شمار می‌رود.