به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در این مراسم با تبریک هفته دولت و روز کارمند، از تلاشها و خدمات صادقانه کارمندان قدردانی کرد و اظهار کرد: کارمندان موتور محرک و قلب تپنده هر سازمان هستند و باید تلاش کنیم رضایتمندی همکاران در مجموعههای اداری تأمین شود.
فرماندار دشتی با بیان اینکه با عنایت به تاکید رئیس جمهور محترم در خصوص نگاه کارشناسی به موضوعات، جایگاه کارمندان در دولت چهاردهم جایگاه ویژهای است، افزود: مدیران باید نگاه جدی به ارتقا و آموزش کارمندان داشته باشند، چرا که کارمندان و کارشناسان هر دستگاه زمینهساز موفقیت و دستاوردهای آن سازمان هستند.
مقاتلی با اشاره به برنامههای متنوع هفته دولت در شهرستان دشتی تصریح کرد: در این هفته ۱۵۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان افتتاح و اجرایی میشود که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۹ برابری داشته است.
وی با بیان اینکه در حوزه ناترازی برق و آب شهرستان نیز مانند کشور با چالشهایی مواجه است، گفت: با برنامهریزی صورت گرفته تلاش داریم این مشکلات به حداقل برسد.
در حوزه آب، با آبگیری سد دشت پلنگ و اجرای خط انتقال امیدواریم بخش زیادی از مشکلات کاهش یابد و در حوزه انرژی نیز احداث نیروگاههای خورشیدی با جدیت در حال پیگیری است.
فرماندار دشتی اضافه کرد: طی دو هفته اخیر عملیات اجرایی دو نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی در زمینی به مساحت ۶۰۰ هکتار با اعتباری بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان آغاز شده است. همچنین در هفته دولت عملیات اجرایی ۱۴ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در شهرستان آغاز میشود که میتواند بخشی از مشکلات برق منطقه را برطرف کند.
مقاتلی موفقیت و افتخارآفرینی دو جوان دشتیاتی در مسابقات جهانی را مایه مسرت و سربلندی شهرستان دانست و بر اهمیت حمایت از این نخبگان با هدف تداوم این موفقیتها تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از رئیسجمهور تصریح کرد: معتقدیم پیرو این بیان صریح همه باید دولت را حمایت کنند. در شهرستان دشتی وفاق، همدلی و وحدت خوبی وجود دارد که باید ضمن تثبیت، آن را ارتقا دهیم.
در پایان با اهدا لوح تقدیر از کارمندان نمونه دستگاههای اجرایی شهرستان تجلیل به عمل آمد.
