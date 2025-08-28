  1. دانش و فناوری
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

واکسن تک دوز برای ایدز و کووید در راه است

ٖبراساس پژوهشی جدید می‌توان با ترکیب دو محرک مختلف سیستم ایمنی، یک واکسن تک دوز برای اچ آی وی و کووید-۱۹ تولید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، محققان دانشگاه MIT و موسسه تحقیقاتی اسکریپس متوجه شده اند ترکیب دو ماده برای تحریک سیستم ایمنی که به عنوان مواد کمکی شناخته می‌شوند، در واکسن‌ها، در مقایسه با استفاده از هر یک به تنهایی، پاسخ‌های ایمنی به ویروس اچ آی وی را در موش‌ها بهبود می‌بخشد، یافته‌ها حاکی از آن است که این رویکرد می‌تواند در آینده یک پاسخ ایمنی به اندازه کافی قدرتمند ایجاد کند که فقط به یک دوز نیاز داشته باشد.

واکسن ترکیبی در غدد لنف موش ها تجمیع می شود. در این غدد سلول های بی گلبول سفید خون آنتی ژن ها یا مواد خارجی مانند باکتری ها و ویروس ها را هدف می گیرند. به طور خاص، ادجوانت دوگانه، Alum-pSer/SMNP، به واکسن کمک کرد تا روی سلول‌های تخصصی به نام سلول‌های دندریتیک فولیکولی در غدد لنفاوی جمع شود. سلول‌های دندریتیک فولیکولی به آنتی‌ژن‌ها متصل شده و آنها را حفظ می‌کنند و سپس آنها را به سلول‌های بی ارائه می‌دهند تا یک پاسخ ایمنی ثانویه را تحریک کنند.

از آنجایی که آنتی‌ژن‌های واکسن تا یک ماه در همان محل باقی ماندند، سیستم ایمنی بدن توانست تولید و تنوع آنتی‌بادی‌های علیه اچ آی وی را در مقایسه با واکسنی که تنها یک ماده کمکی دارد، افزایش دهد. پروفسور جی. کریستوفر لاو، یکی از مولفان ارشد پژوهش می گوید: این امر فرصتی را برای مهندسی فرمولاسیون‌های جدید برای این نوع واکسن‌ها در طیف وسیعی از بیماری‌های مختلف، مانند آنفولانزا، SARS-CoV-2 یا سایر شیوع‌های همه‌گیر فراهم می‌کند.

شیوا سعیدی

