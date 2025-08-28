آموزش و پرورش پیشگام در مدیریت مصرف انرژی؛ آموزش کودکان و همگرایی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه برای کمک به کاهش ناترازی برق و انرژی به آگاهی بخشی و آموزش نیاز داریم، ابراز داشت: اثرگذارترین آموزش از کودکی در نهاد انسان متبلور میشود.
وی با بیان اینکه برای نهادینه سازی فرهنگ صحیح مصرف انرژی باید از مدرسه آغاز کرد، افزود: با عزم ملی و رویکرد آموزشی این فرهنگ سازی به درون خانوادهها و جامعه راه خواهد یافت.
وزیر آموزش و پرورش بابیان اینکه در صورت تحقق اهداف آموزشی میتوان به گام کاهش ناترازی انرژی در کشور دست یافت، ابراز داشت: این مهم نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی نیز است.
کاظمی با بیان اینکه همه اقشار و گروههای مختلف مردمی میبایست با برنامهریزی آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش هم راستا شوند، تصریح کرد: در این صورت شاهد به بار نشستن ثمره آموزش مدیریت مصرف در جامعه خواهیم بود.
وی افزود: انتظار میرود تا مدیران دستگاهها و نهادهای مختلف نیز به فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی پرداخته و با آموزش و پرورش همگرایی داشته باشند.
