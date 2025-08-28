رقبای تنها جودوکار ایران در مسابقات جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های نوجوانان به میزبانی بلغارستان در ورزشگاه «آسیکس» شهر صوفیه جریان دارد. در این دوره از مسابقات ۵۵۱ جودوکار از ۷۱ کشور جهان به مدت ۵ روز به مصاف هم خواهند رفت. پس از آن نیز رقابت‌های تیمی ترکیبی انجام می‌شود. از این تعداد ۲۹۴ جودوکار در بخش پسران و ۲۵۷ جودوکار در بخش دختران مبارزه خواهند کرد.

جودو ایران بعد از سال‌ها به تاتامی جهانی نوجوانان بازگشت. با تصمیم مسئولان فدراسیون جودو محمد پوریا بنائیان تنها نماینده کشورمان در این دوره از رقابت هاست که در وزن ۹۰+ کیلوگرم به دیدار رقبای خود می‌رود. این جودوکار جوان و با آتیه بعد از درخشش در چند تورنمنت و مسابقات قهرمانی آسیا حالا این شانس را دارد که در یک میدان بزرگ و جدی توانایی خود را محک بزند.

مبارزات وزن ۹۰+ کیلوگرم روز شنبه هشتم شهریورماه برگزار خواهد شد. در این وزن ۳۰ جودوکار ثبت نام کرده‌اند که نماینده کشورمان با سید هفت این وزن در گروه A دور نخست «ساموئل بیسچاف» از آلمان را پیش رو دارد. بنائیان در صورت پیروزی به دیدار برنده مبارزه برزیل یا جمهوری چک خواهد رفت.

بنائیان که با ۳۰۰ امتیاز و رنکینگ ۸ جهانی پای به آوردگاه جهانی گذاشته، در صورت پیروزی در دو مبارزه نخست، برای سرگروهی و صعود به نیمه نهایی باید با یکی از جودوکاران آمریکا، کانادا یا ایتالیا پیکار کند.