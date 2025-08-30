  1. ورزش
حذف زودهنگام تنها نماینده جودو ایران در رقابت‌های جهانی جوانان

تنها نماینده جودو ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در دور نخست باخت و حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو نوجوانان قهرمانی جهان که به میزبانی بلغارستان در ورزشگاه «آسیکس» شهر صوفیه جریان دارد، امروز شنبه هشتم شهریورماه با شکست و حذف تنها نماینده کشورمان پیگیری شد.

محمد پوریا بنائیان در مبارزات وزن ۹۰+ کیلوگرم که ۳۰ جودوکار حضور داشتند، مبارزات خود را آغاز کرد. او که سید هفت این وزن را در اختیار داشت در گروه A و دور نخست با «ساموئل بیسچاف» از آلمان مبارزه کرد و متحمل شکست شد. با این شکست، بنائیان حذف شد.

در این دوره از مسابقات جودو نوجوانان قهرمانی جهان ۵۵۱ جودوکار از ۷۱ کشور جهان به مدت ۵ روز به مصاف هم خواهند رفت که جودو ایران بعد از سال‌ها غیبت در این مسابقات با یک جودوکار حضور پیدا کرد.

      شانزده وزن فقط یک نفر اعزام شد ازبکها شش مدال گرفتند

