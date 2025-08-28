  1. استانها
وزیر آموزش و پرورش:ترویج نماز در مدارس راهبردی کلان برای وزارتخانه است

سمنان- وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر فرمایشات رهبر انقلاب، بر اهتمام ویژه به مقوله اقامه نماز در مدارس تأکید کرد و گفت: سوق دادن جوانان به نماز، سلامت و سعادت جامعه را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر وی در سمنان از اولویت بخشی به نماز با حضور جوانان و نوجوانان به عنوان یکی از راهبردی‌های وزارتخانه یاد کرد.

وی افزود: در وزارت آموزش و پرورش اهتمام ویژه ای به مقوله اقامه نماز در مدارس و تبیین اهمیت آن در بین نوجوانان و دانش آموزان داریم.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید فرموده‌اند باید مدارس مان را به نور نماز و حضور جوانان و نوجوانان در این فریضه عبادی، مزین کنیم.

کاظمی با بیان اینکه سوق دادن جوانان به سمت نماز تضمین کننده سلامت و سعادت جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم، گفت: ما رسالت سنگینی برای تبیین اهمیت نماز در بین دانش آموزان کشورمان داریم.

وی همچنین به برگزاری اجلاسیه نماز در استان سمنان اشاره کرد و گفت: ششمین بار است که این اجلاسیه در سراسر کشور برگزار و آن‌را فرصت مغتنمی برای تبیین اهمیت نماز در مجموعه آموزش و پرورش می‌دانیم.

وزیر آموزش و پرورش کابینه چهاردهم سفر خود در آستانه سال تحصیلی جدید را هم فرصتی برای رصد وضعیت آموزش و پرورش استان سمنان دانست و ابراز کرد: تلاش می‌کنیم شرایط خوبی را برای سال تحصیلی جدید مهیا سازیم.

