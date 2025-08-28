روایت تصویری از ایستادگی در دل بحران در مستند «ماجرا»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند ۱۲ قسمتی «ماجرا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی ترابی، تولید جدید شبکه مستند، با محوریت روایت رشادت‌ها و ایستادگی گروه‌ها و افراد در شرایط بحرانی، از فردا پخش خود را آغاز می‌کند.

این مجموعه مستند تلاشی است مستمر برای به تصویر کشیدن بخشی از تاریخ معاصر که در آن افراد و گروه‌هایی از دل بحران‌های بزرگ، داستان‌هایی ماندگار و الهام‌بخش رقم زدند.

در هر بحران، چالش‌هایی همراه است اما آنچه در «ماجرا» برجسته می‌شود، اراده، تدبیر و روحیه جمعی افرادی است که از میدان عمل تا سطح مدیریت، با یک باور مشترک ایستادند: «ما باید در صحنه حضور داشته باشیم».

«ماجرا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی ترابی، در قالب ۱۲ قسمت ساخته شده است و هر قسمت با عنوانی مستقل و ماجرایی منحصربه‌فرد معرفی می‌شود.

قسمت نخست این مجموعه با عنوان «صدایی در طوفان»، جمعه ۷ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ به صورت هفتگی از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.

ایده اولیه این مستند در روزهای ابتدایی دفاع مقدس ۱۲ روزه، در شبکه مستند شکل گرفت و همزمان با آغاز مراحل پیش‌تولید، روند شناسایی سوژه‌ها نیز آغاز شد.

فرآیند تولید «ماجرا» با وجود محدودیت‌های گسترده‌ای که بر بخش‌های مختلف اجرایی حاکم است، با همکاری مؤثر مجموعه‌ها و نهادهای مرتبط به سرانجام رسیده و روند تولید سایر قسمت‌ها همچنان ادامه دارد.