به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری شامگاه جمعه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: شب گذشته یک دستگاه موتورسیکلت با یک خودروی پراید در این محور برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه، راننده پراید ۵۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی ادامه داد: راننده موتورسیکلت که مردی ۳۰ ساله است، پس از انتقال به بیمارستان بستری شد و حال عمومی وی مساعد گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان با بیان اینکه علت اصلی این حادثه عدم رعایت حق تقدم بوده، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به‌ویژه توجه هنگام عبور از تقاطع‌ها و دور زدن در شرایط تاریکی هوا، نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر دارد.

