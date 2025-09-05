  1. استانها
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

عدم رعایت حق‌تقدم راننده پراید را به کام مرگ کشاند

رشت -رئیس پلیس راه گیلان از وقوع سانحه رانندگی منجر به فوت در محور جیرده، روستای ساقلاکسار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری شامگاه جمعه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: شب گذشته یک دستگاه موتورسیکلت با یک خودروی پراید در این محور برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه، راننده پراید ۵۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی ادامه داد: راننده موتورسیکلت که مردی ۳۰ ساله است، پس از انتقال به بیمارستان بستری شد و حال عمومی وی مساعد گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان با بیان اینکه علت اصلی این حادثه عدم رعایت حق تقدم بوده، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به‌ویژه توجه هنگام عبور از تقاطع‌ها و دور زدن در شرایط تاریکی هوا، نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر دارد.

