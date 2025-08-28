بخش جدید اورژانس بیمارستان شهید گنجی برازجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از هفته دولت، بخش جدید اورژانس بیمارستان شهید گنجی برازجان با حضور دکتر شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مسئولین استانی و شهرستانی صبح پنجشنبه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ‌بر ۸۰ میلیارد تومان و در مساحتی حدود هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده است.

بخش توسعه‌یافته اورژانس این بیمارستان با افزودن ۳۰ تخت جدید، ظرفیت کلی بخش اورژانس را به ۶۰ تخت افزایش داده است.

این بخش در دو طبقه و با اتصال از طریق یک راهرو به بخش اورژانس قبلی طراحی شده است، تجهیزات این پروژه توسط هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأمین اعتبارشده است.

افتتاح بخش توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی برازجان نه‌تنها دسترسی به خدمات اورژانسی را بهبود می‌بخشد بلکه نماد همکاری بین سطوح مختلف حکومتی و محلی در راستای تحقق اهداف سلامت ملی و عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی است.