کشف کارگاه بمب‌سازی گروهک تروریستی جیش الظلم در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف یک کارگاه تولید جلیقه انفجاری و بمب های دست ساز در ارتباط با گروهک متلاشی شده در عملیات روز گذشته فراجا در ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی گفت: در بازرسی و پاکسازی تکمیلی از محل‌های اختفای تروریست‌های گروهک جیش الظلم؛ تعداد ۶۴ عدد چاشنی الکتریکی دست ساز، ۲۴ عدد گیرنده ریموت، ۵ عدد نارنجک دستی و ۲ عدد نارنجک ۴۰ میلی متری، ۵ کیلو مواد منفجره دست ساز، ۱۱ عدد ریموت الکتریکی از راه دور، ۲ عدد جلیقه شب رنگ، ۱۴۰ متر فتیله انفجاری، یک عدد بمب دست ساز آماده انفجار و مقادیری سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این تیم تروریستی قصد داشت با حمله به زیرساخت‌های اقتصادی، انفجار در اماکن پرتردد و شلوغ و سلب آرامش از مردم فضای استان را به سمت نا امنی و آشوب پیش ببرد؛ که ناکام ماند.

