به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از ماموریت‌های مهم دستگاه قضایی در راستای اجرای منویات رهبر شهید انقلاب و دستورات رئیس قوه قضاییه، شناسایی و مجازات عاملان اصلی و دخیل در جنایات و به شهادت رساندن مامورین حافظ امنیت و مردم در جریان کودتای آمریکایی-صهیونی دی ماه سال گذشته است.

در این راستا با گزارش مأموران سازمان اطلاعات فراجای استان البرز مبنی بر اینکه شخصی به نام «مهدی خانکی» ضمن عضویت در یکی از گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب، اقدام به نگهداری اسلحه و مهمات جنگی کرده است با صدور دستور قضایی، ۲۱ بهمن در کرج بازداشت می‌شود.

در زمان مراجعه ماموران به منزل وی در کرج و طی بازرسی به عمل‌آمده، ۵ قبضه سلاح کمری، ۹۰ تیر فشنگ، ۹ تیغه خشاب، ریموت‌های انفجاری، ۱۱ نارنجک دست‌ساز، ۱۲ عدد منور دست‌ساز، ۳۰ عدد لوله منفجره دست‌ساز دوش پرتاب، بمب‌ها و سه راهی‌های انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره کشف و ضبط می‌شود.

نحوه عضویت و آموزش ساخت سلاح و مواد منفجره

متهم در تحقیقات و بازجویی عنوان می‌کند از سال ۱۴۰۲ عضو یکی از گروهک‌های تروریستی شده و فعالیت علیه کشور را در راستای اهداف گروهک آغاز کرده است.

خانکی در مورد نحوه تامین تسلیحات و اقلام ارتباطی، اذعان می‌کند که سال ۱۴۰۲ در فضای مجازی با شخصی به‌نام «هومن» به عنوان سرپل گروهک آشنا شده، نحوه ساخت انواع مواد منفجره را آموزش دیده و با تهیه مواد اولیه اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود کرده است.

مهدی خانکی در مورد دریافت وجوه خرید مواد اولیه ساخت مواد منفجره محل دریافت آن را به صورت واریز مبالغ از طریق رمز ارز عنوان می‌کند.

تهیه و استفاده از سلاح در اغتشاشات دی ماه

طی تحقیقات، مشخص شد وی چند روز قبل از شروع کودتای دی ماه سال گذشته، سلاح‌های گرم و مهمات را از مکانی که با ارسال مشخصات و فیلم آن از سوی رابط به وی اعلام شده بود تحویل و تجهیزات ارتباطی را هم از مکان دیگری در ماهدشت کرج به همین روش دریافت کرده است.



حسب بررسی‌های فنی انجام شده و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه و مهمات، با سلاح‌های مکشوفه از مهدی خانکی، در بازه زمانی اغتشاشات دی ماه سال ۱۴۰۴ تیراندازی شده است.

با توجه به قرائن، شواهد و ادله متعدد از جمله کشف فاکتورهای خرید اقلام و مواد اولیه ساخت و تولید مواد منفجره، کشف و ضبط اسلحه و مهمات جنگی در هنگام دستگیری در منزل متهم، اقاریر صریح وی به ساخت و تولید آنها و تهیه، تحویل سلاح‌های گرم و حضور فعال در در کودتای آمریکایی- صهیونیستی دی ماه، پس از تکمیل و اعلام ختم تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست متهم صادر و جلسه رسیدگی در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها»؛ با حضور وکیل متهم برگزار شد.

پس از اعلام ختم رسیدگی، نامبرده به اتهام اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت دوش پرتاب آماده به‌کار، ۱۰ عدد پرتابه انفجاری و دو عدد ریموت و سه راهی‌های انفجاری و نگهداری پنج قبضه کلت کمری به‌همراه ۹۰ عدد فشنگ به استناد «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اعدام اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم شد.

پس از ابلاغ دادنامه به متهم و وکیل وی، پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور نیز بعد از بررسی، آرای صادره را مطابق موازین قانونی تشخیص داد و عینا آن را تایید و ابرام کرد و مجازات اعدام صادره، پس از طی مراحل قانونی اجرا شد.