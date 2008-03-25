استرالیا تنها متقاضی میزبانی جام ملت های آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، استرالیا که در سال 2006 به عضویت کنفدراسیون فوتبال آسیا درآمد تنها فدراسیونی بود که تقاضای میزبانی جام ملت ها را تا تاریخ 20 مارس - اول فروردین 1387 که آخرین مهلت اعلام درخواست میزبانی بود، اعلام کرد.

دور بعدی جام ملت های آسیا در سال 2011 در کشور قطر برگزار خواهد شد و تاکنون به غیر از کشور میزبان ، حضور عراق قهرمان بازیها، عربستان نایب قهرمان بازیها، کره جنوبی تیم سوم آسیا و دو تیم قهرمان بازیهای چلنج کاپ AFC سال های 2008 و 2010 در آن قطعی شده است.