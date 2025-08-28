به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از ۱۳۰ دستگاه تاکسی برقی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اصفهان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار اصفهان و شهردار اصفهان و سایر مسئولان استانی و شهری برگزار شد.

حسین سیمایی‌صراف در این مراسم اظهار کرد: زمین در معرض مخاطرات بسیار جدی ناشی از دستکاری‌های بشر قرار گرفته و یکی از منابع اصلی آلاینده، سوخت خودروها است.

وی افزود: صنعت و فناوری اگرچه آسایش به ارمغان آورده، اما از سوی دیگر اکوسیستم را برهم زده و آلودگی‌های فراوانی ایجاد کرده که آب، زمین و انرژی‌ها را در معرض خطر قرار داده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در مدیریت و حکمرانی علمی برای استفاده از طبیعت نیز کوتاهی کرده‌ایم؛ این در حالی است که دیدن تاکسی‌های ۲۰ یا ۳۰ ساله که هنوز در شهر تردد می‌کنند، بسیار ناراحت‌کننده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم به زودی شاهد روزی باشیم که مردم به حق مسلم خود، یعنی دسترسی به ناوگان حمل‌ونقل سالم، پاک و راحت، دست یابند و رانندگان نیز بتوانند در شغلی آبرومندانه، با اخلاق و رفتاری متمدنانه، خدمتی عام‌المنفعه به هموطنان ارائه دهند.

سیمایی‌صراف ورود تاکسی‌های پاک و برقی جدید به ناوگان اصفهان را «قدمی مبارک» خواند و از همه مدیران استانی، شهری که در این موفقیت نقش داشتند، تقدیر کرد.