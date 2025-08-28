  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

توسعه هوشمند سازی و دیپلماسی فناوری در استانهای مرزی

ارومیه- هوشمند سازی و دیپلماسی فناوری از مهمترین محورهای فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان‌های مرزی است .

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه هوشمند سازی و دیپلماسی فناوری در استان‌های مرزی گفت: این برنامه‌ها را در استان‌های مرزی به ویژه آذربایجان غربی به دلیل ظرفیت‌های مناسب و هم مرزی با سه کشور اجرا خواهیم کرد.

سید ستار هاشمی افزود: این برنامه فرصتی برای جوانان و شرکت‌های این استان ایجاد می‌کند که بتوانیم توسعه محصولات فناورانه وخدمات فنی مهندسی را شاهد باشیم.

وی گفت: با استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات زیر ساخت‌هایی را فراهم کردیم که میزبان شرکت‌های دانش بنیان و فناور باشیم ومحصولاتشان را در کشورهای همسایه ارائه بدهیم.

