به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه هوشمند سازی و دیپلماسی فناوری در استانهای مرزی گفت: این برنامهها را در استانهای مرزی به ویژه آذربایجان غربی به دلیل ظرفیتهای مناسب و هم مرزی با سه کشور اجرا خواهیم کرد.
سید ستار هاشمی افزود: این برنامه فرصتی برای جوانان و شرکتهای این استان ایجاد میکند که بتوانیم توسعه محصولات فناورانه وخدمات فنی مهندسی را شاهد باشیم.
وی گفت: با استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات زیر ساختهایی را فراهم کردیم که میزبان شرکتهای دانش بنیان و فناور باشیم ومحصولاتشان را در کشورهای همسایه ارائه بدهیم.
