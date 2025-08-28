جزئیات حریق در مجتمع مسکونی مشیریه تهران

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساعت ۱۱:۰۲ دقیقه ظهر امروز حادثه آتشسوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در محله مشیریه، خیابان شیرازی به سامانه آتشنشانی اعلام شد. بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی همراه با تجهیزات کامل و نردبان هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند و در مدت چهار دقیقه به محل رسیدند. بررسیها نشان داد که آتشسوزی در طبقه چهارم یک مجتمع ۵ طبقه ۳۰ واحدی و در واحدی حدود ۵۰ متری از بخش اتاق خواب آغاز شده و در حال سرایت به سایر قسمتهای منزل بود.
وی گفت: شدت دود بسیار زیاد بود و طبقه چهارم و بخشهایی از واحدهای دیگر را فرا گرفته بود. در حالیکه برخی از ساکنان موفق به خروج از ساختمان شده بودند، تعدادی در همان طبقه و طبقات بالاتر گرفتار شده بودند.
ملکی بیان کرد: آتشنشانان در عملیات امدادی موفق شدند چند نفر را به پشتبام منتقل کرده و پنج تا شش نفر دیگر را از طبقه چهارم، سه نفر از داخل همان واحد حادثهدیده و دو تا سه نفر از واحد مجاور به سلامت خارج شدند. پس از خاموش کردن آتش و تخلیه دود، سایر افراد گرفتار در پشتبام نیز با کمک نیروهای امدادی از ساختمان بیرون رفتند.
ملکی گفت: در مجموع ۹ نفر از ساکنان این مجتمع، که چند کودک نیز در میان آنان بودند، با تلاش آتشنشانان به سلامت نجات یافتند. آتش در همان دقایق اولیه مهار شد و از گسترش آن به بخشها و واحدهای دیگر جلوگیری به عمل آمد. این عملیات در ساعت ۱۲:۰۲ دقیقه با ایمنسازی کامل محل پایان یافت.
