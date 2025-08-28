  1. جامعه
جزئیات حریق در مجتمع مسکونی مشیریه تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزئیات حریق در مجتمع مسکونی مشیریه را تشریح کرد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساعت ۱۱:۰۲ دقیقه ظهر امروز حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در محله مشیریه، خیابان شیرازی به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد. بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی همراه با تجهیزات کامل و نردبان هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند و در مدت چهار دقیقه به محل رسیدند. بررسی‌ها نشان داد که آتش‌سوزی در طبقه چهارم یک مجتمع ۵ طبقه ۳۰ واحدی و در واحدی حدود ۵۰ متری از بخش اتاق خواب آغاز شده و در حال سرایت به سایر قسمت‌های منزل بود.

وی گفت: شدت دود بسیار زیاد بود و طبقه چهارم و بخش‌هایی از واحدهای دیگر را فرا گرفته بود. در حالی‌که برخی از ساکنان موفق به خروج از ساختمان شده بودند، تعدادی در همان طبقه و طبقات بالاتر گرفتار شده بودند.

ملکی بیان کرد: آتش‌نشانان در عملیات امدادی موفق شدند چند نفر را به پشت‌بام منتقل کرده و پنج تا شش نفر دیگر را از طبقه چهارم، سه نفر از داخل همان واحد حادثه‌دیده و دو تا سه نفر از واحد مجاور به سلامت خارج شدند. پس از خاموش کردن آتش و تخلیه دود، سایر افراد گرفتار در پشت‌بام نیز با کمک نیروهای امدادی از ساختمان بیرون رفتند.

ملکی گفت: در مجموع ۹ نفر از ساکنان این مجتمع، که چند کودک نیز در میان آنان بودند، با تلاش آتش‌نشانان به سلامت نجات یافتند. آتش در همان دقایق اولیه مهار شد و از گسترش آن به بخش‌ها و واحدهای دیگر جلوگیری به عمل آمد. این عملیات در ساعت ۱۲:۰۲ دقیقه با ایمن‌سازی کامل محل پایان یافت.

فاطمه کریمی

