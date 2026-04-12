تولیدات دامی مازندران در شرایط جنگ تداوم یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط ویژه اخیر، اظهار کرد: مجموعه دامپزشکی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی تولیدکنندگان، روند تولید در بخش دام و طیور را بدون وقفه مدیریت کرده است.

وی با بیان اینکه در این مدت تولیدکنندگان نقش مؤثری در حفظ جریان تولید ایفا کردند، افزود: حضور مستمر فعالان این حوزه موجب شد تا چرخه تولید و تأمین محصولات پروتئینی در استان پایدار بماند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای تسهیل تولید گفت: موانع موجود در مسیر تولید با پیگیری‌های استانی شناسایی و فرآیندهای صدور مجوز با رویکرد تسهیل‌گری دنبال شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، میزان قابل توجهی جوجه‌ریزی در استان انجام شد که نشان‌دهنده تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ ظرفیت تولید است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران همچنین از تشدید نظارت‌های بهداشتی خبر داد و تصریح کرد: خدمات پیشگیری و مقابله با بیماری‌های دامی به‌صورت مستمر در حال انجام است تا سلامت دام و فرآورده‌های خام دامی تضمین شود.

وی خاطرنشان کرد: نظارت شبانه‌روزی بر تولید و عرضه گوشت مرغ و قرمز در استان انجام شده و این روند با هدف تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت جامعه ادامه دارد.