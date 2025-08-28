مجموعه ورزشی شهید نظری در میانکاله نکا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح و بهره‌برداری از مجموعه فرهنگی و ورزشی سردار شهید شیخ موسی نظری عصر پنجشنبه در روستای میانکاله نکا با و جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برگزار شد.

این پروژه که با اعتباری بالغ بر ۷.۵ میلیارد تومان احداث شده است، با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی منطقه و فراهم کردن محیطی سالم برای جوانان و خانواده‌ها به بهره‌برداری رسید.

مهدی داودی، فرماندار نکا، نیز در این مراسم اظهار داشت که نگاه ویژه به زیرساخت‌های ورزشی از مؤلفه‌های مهم مدیریت شهرستان است و با حمایت وزارت ورزش و جوانان، طرح‌های نیمه‌تمام این حوزه سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

وی افزود: با تصمیم معاون وزیر ورزش و جوانان، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای تعویض چمن مصنوعی و ۱۰ میلیارد تومان برای احداث سالن طبقاتی در اختیار شهرستان نکا قرار گرفته است که نقش مهمی در توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ورزشی این منطقه ایفا خواهد کرد.

داودی خاطرنشان کرد توجه به زیرساخت‌های ورزشی علاوه بر ارتقای سطح ورزش قهرمانی و همگانی، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای نشاط اجتماعی و رشد استعدادهای جوانان در نکا فراهم سازد.