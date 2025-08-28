به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شاهرخیان روز پنجشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید دادگستری ورزقان با تاکید بر اینکه استان آذربایجان شرقی در کشور جزو سه استان کشور هست که خوشبختانه مشکل ساختمان اداری ندارد گفت: امکانات موجود در استان را مدیون زحمات و مدیریت آقای خلیل الهی می‌دانیم که در کنار وظایف ذاتی خود به تأمین فضای اداری، ورزشی و رفاهی در استان توجه ویژه‌ای دارند که جای تشکر دارد.

شاهرخیان گفت: متأسفانه ۵۰ درصد مراکز اداری قوه قضائیه در کشور نیازمند احداث و بازسازی هستند و در سفرهای استانی برنامه احداث ۵۰۰ هزار متر مربع فضا در استان‌ها را داریم که یکصد هزار متر مربع آن به اتمام رسیده و مابقی تا سه سال آینده انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد از اوراق قضائی در کشور به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام می‌شود افزود: اگر منابع مالی حل شود تا پایان برنامه هفتم توسعه خدمات کاغذی را در قوه قضائیه به صفر خواهیم رساند و صد در صد کارهای قضائی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و در تلاش هستیم با اصلاح و جرم زدایی در قوانین و واگذاری بیشتر موضوعات به دستگاه‌های اجرایی شرایط را برای ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم نمائیم.

موسی خلیل‌اللهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سفرهای آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به استان‌ها عملیاتی و کاری است به نتایج سفر وی در مهرماه ۱۴۰۲ به استان آذربایجان شرقی در رفع موانع و حل مشکلات مردم خصوصاً مراکز صنعتی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین کارهای خدماتی نظام جمهوری اسلامی در استان رفع مشکلات مردم شهر صوفیان بود که با پیگیری‌ها و دستورات مستقیم قوه قضائیه ۳۵ هزار هکتار اراضی مشکل دار که امکان تغییر کاربری و توسعه حریم شهری را به جهت مشکل داشتن با اوقاف از مردم صوفیان و مراکز صنعتی سلب کرده بود حل شد، مشکلات ۱۰۰ واحد بزرگ صنعتی تنها شهرک خارجی کشور در استان حل شد و همچنین مشکلات شهرک صنعتی بعثت با ده هزار هکتار که بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه است رفع گردید.

وی گفت: یکی از مشکلات مهم که چندین سال است برای مردم در شهرستان مراغه وجود داشت رفع پساب کارخانه کاوه سودای مراغه بود که برای صدها هکتار اراضی در منطقه مشکل به بار آورده بود حل شده و از دو روز پیش انتقال این پساب به طول ۳۰ کیلومتر شروع شده است که این کارها نمونه‌ای از سفر و دستورات ریاست قوه قضائیه به استان در سال ۱۴۰۲ بود که به ثمر نشست.

حجت الاسلام فضلی امام جمعه ورزقان هم از عملکرد دادگستری شهرستان ورزقان در رفع مشکلات مردم شهرستان تشکر و قدردانی نمود و گفت: قضات محترم دادگستری ورزقان که از نقاط مختلف استان برای خدمت رسانی در ورزقان حضور دارند ساختمان مسکونی ندارند که نیازمند توجه و عنایت قوه قضائیه در این خصوص است.

رضا علیزاده نماینده شهرستان ورزقان در مجلس شورای اسلامی گفت: تا به حال از دادگستری ورزقان حتی یک نفر از اهالی گلایه‌ای نداشته و به بنده مراجعه نکرده‌اند که این نشان از این است که کارکنان دادگستری هم کرامت ارباب رجوع را مراعات می‌کنند و در رسیدگی به پرونده‌ها دقت عمل دارند که قدردان زحمات این عزیزان هستیم.

گفتنی است ساختمان جدید دادگستری شهرستان ورزقان در مساحت ۱۶۰۰ مترمربع در سه طبقه و با هزینه ۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.